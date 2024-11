Serientäter nach Einbruchdiebstählen in der Steiermark festgenommen

Ein Verdächtiger (34) wurde nach einem Einbruchdiebstahl in eine Hundeschule von Samstag, 19. Oktober 2024, ausgeforscht. Durch intensive Ermittlungen und Erhebungen wurden dem Verdächtigen nun insgesamt elf Einbruchdiebstähle in der Steiermark zugeordnet.

Ermittlungen von Polizisten führten nun nach dem Einbruchdiebstahl in einer Hundeschule am 19. Oktober 2024 im Bezirk Voitsberg zu dem 34-jährigen Österreicher. „Intensive Ermittlungen sowie eine Hausdurchsuchung erhärteten den Verdacht, dass der 34-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg noch weitere Einbruchdiebstähle begangen haben dürfte. Insgesamt elf Einbruchdiebstähle, davon drei versuchte, konnten dem Verdächtigen zugeordnet werden“, heißt es seitens der Polizei. Bei den Tatorten handelt es sich teilweise um Wohnhäuser, aber auch um einen Kindergarten, ein Rüsthaus der Feuerwehr und weitere Örtlichkeiten in den Bezirken Voitsberg, Deutschlandsberg und Graz-Umgebung.

34-Jähriger zeigt sich umfassend geständig

Der 34-Jährige zeigte sich zu den Tatvorwürfen umfassend geständig und wurde Mittwochnachmittag, 13. November 2024, in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Mögliche weitere Tatzusammenhänge sind Gegenstand weiterer Erhebungen des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Voitsberg.