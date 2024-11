„Grazwellness“ geht auf die Straße: Neues Interview-Format startet

Veröffentlicht am 14. November 2024, 09:47 / ©Montage: Sima Ghaffarzadeh/Pexels / Screenshot "grazwellnes_tv"

Mit fast 100.000 Abonnenten auf Instagram ist „grazwellness“ längst ein Begriff für lustige Memes und spontane Story-Einsendungen aus der Grazer Community. Doch die Macher hinter dem Account haben sich etwas Neues überlegt: Es wird nicht mehr nur in der eigenen Welt der Memes und Gifs geschwelgt, sondern jetzt auch mit den Grazer direkt auf der Straße gesprochen! Der neue Account „grazwellness_tv“ ist das Resultat, wie sie im Gespräch gegenüber 5 Minuten erzählen.

„Grazwellness TV“: Von Memes zum Video

„Grazwellness gibt es seit 2019, Grazwellness TV seit 2024“, so die Betreiber, die nun ihr Portfolio erweitern. Auf „grazwellness_tv“ werden Interviews mit Passanten in der Grazer Innenstadt geführt – ein Format, das die bisherigen Memes und Stories ergänzen soll. „Wir stecken noch in den Anfängen und haben bisher zu zwei Themen Videos produziert. Den Nationalratswahlen sowie dem Grazer Derby“, berichten sie weiter.

Überraschungen bei den Interviews

Und bei den Dreharbeiten gab es schon den ein oder anderen lustigen Vorfall: „Zum Beispiel bei den Dreharbeiten zum Grazer Derby zufälligerweise einen ehemaligen SK-Sturm-Spieler interviewt. Das war ein lustiger Zufall“, erzählen sie. Besonders gefallen ihnen die Reaktionen der Grazer: „Das Interagieren mit den Grazerinnen und Grazern gefällt uns sehr. Viele der Interviewten folgen uns ja und fragen uns dann auch Dinge über unsere Seite und man kommt zum reden.“

„Wir möchten unseren Content erweitern“

Warum das neue Format? Die Antwort ist einfach: „Wir möchten unseren Content erweitern. Grazwellness ist ja bekannt für lustige Memes im Feed, sowie Einsendungen unserer Follower in der Story. Selbst produzierter Videocontent ist in Zeiten von TikTok & Co. unerlässlich“, erklären die Macher ihre Entscheidung gegenüber 5 Minuten.