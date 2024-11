Giftköderalarm in Salzburg: Pfotenhilfe warnt vor Tierquälerei

Im Salzburger Flachgau sorgt ein Hundehasser für Aufregung: In Schleedorf wurde ein verdächtiger Giftköder auf einem Grundstück entdeckt. Bereits im August hatten Hundehalter die Behörden informiert, nachdem sie ein Stück Wurst mit einer grünen Füllung gefunden hatten. Doch die Staatsanwaltschaft lehnte es ab, den verdächtigen Köder aus Kostengründen untersuchen zu lassen.

Rückstände eines Gifts entdeckt

Daraufhin wandte sich das betroffene Paar an den Verein Pfotenhilfe, der das Wurststück an ein toxikologisches Labor schickte. Das Ergebnis: Es wurden Rückstände des gefährlichen Rodentizids Coumatetralyl nachgewiesen, das in Mäuse- und Rattenködern verwendet wird. Der Bericht wurde inzwischen an die Kriminalpolizei weitergeleitet.

Unbedingt ernst nehmen!

Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler betont: „Die Behörden müssen solche Fälle von versuchter Tierquälerei unbedingt ernst nehmen! Der Strafrahmen für solche Taten reicht bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Wir rufen die Bevölkerung auf, Hinweise zu geben, auch anonym. Nicht nur Hunde, sondern auch Wildtiere und Kinder sind durch diese Giftköder gefährdet.“

Hinweise an die Pfotenhilfe

Der verdächtige Köder wurde in Schleedorf hinter der ehemaligen Käserei gefunden. Pfotenhilfe bittet Hundehalter in der Region, besonders vorsichtig zu sein und gegebenenfalls Hinweise über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at zu melden.