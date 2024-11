ÖAMTC empfiehlt: Zu den Adventmärkten besser mit Öffis reisen!

Wer in der Adventszeit die festlich beleuchteten Märkte in Wien besuchen möchte, sollte am besten auf U-Bahn, Straßenbahn oder Bus umsteigen. Laut dem ÖAMTC sind Parkplätze in der Nähe der beliebten Märkte wie dem Christkindlmarkt am Rathausplatz, dem Adventmarkt am Spittelberg und dem Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn fast unmöglich zu finden. Zudem sind die Straßen rund um diese Märkte, wie die Schönbrunner Schlossstraße und die Linke Wienzeile, besonders an den Wochenenden von Staus betroffen.

Auto zu Hause lassen

Der ÖAMTC rät daher, das Auto lieber zu Hause zu lassen. Wer dennoch versucht, illegal zu parken, riskiert nicht nur ein Abschleppen, sondern auch eine Anzeige, die bis zu 400 Euro kosten kann. Besonders wichtig: Anrainerparkplätze nicht blockieren! Wer auf den öffentlichen Verkehr setzt, kann entspannt die weihnachtliche Stimmung genießen und sich das ein oder andere Glas Punsch gönnen, ohne sich Gedanken über Parkplatzprobleme machen zu müssen.