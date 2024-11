Power Day: Kärntner Energiebranche auf Nachwuchssuche

Big Player der Kärntner Energiewirtschaft nahmen am Power Day in der HTL Mössingerstraße teil.

Auch heuer nahmen am „Power Day“ in der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt wieder Big Player der Energiewirtschaft teil, darunter die Stadtwerke Klagenfurt (STW), die Kelag, Kärnten Netz, Austrian Power Grid, die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Wirtschaftskammer Kärnten. Am Vormittag diente die HTL als Gastgeberin für rund 100 Schüler aus der MS 12 Kneippgasse in Klagenfurt und der MS Völkermarkt. Am Nachmittag hatten dann die HTL-Schüler selbst die Gelegenheit, sich mit den Firmen zu vernetzen und Praktikumsplätze, Diplomarbeitsprojekte oder sogar zukünftige Arbeitsstellen zu ergattern.

Power Day an der HTL Mössingerstraße

Willkommen geheißen wurden die Jugendlichen von der Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz. Begeistert zeigte sich aber auch Abteilungsvorstand Andreas Vidoni: „Bereits im Vorjahr hat diese Vernetzung sowohl für die Firmen als auch für die Jugendlichen Früchte getragen. Wir freuen uns, heuer noch mehr Firmen und Klassen bei uns begrüßen zu dürfen.“