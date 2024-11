TU Graz entwickelt System für effizienteres Betonieren

Das an der TU Graz entwickelte Steuerungssystem soll Betonieren vereinfachen.

Das an der TU Graz entwickelte Steuerungssystem soll Betonieren vereinfachen.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 10:27 / ©5 Minuten

Die Forscher der TU Graz haben einen innovativen, digitalen Ansatz entwickelt, um Betonierfehler auf Baustellen zu vermeiden – mit dem Ziel, kostspielige Nacharbeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit der Arbeiter zu erhöhen. Ihr selbst entwickeltes Steuerungssystem soll durch den Einsatz von Sensoren und ausgeklügelten Algorithmen dafür sorgen, dass Betonierprozesse künftig präziser, sicherer und ressourcenschonender ablaufen.

Fehler kosten: Betonieren wird nun digital überwacht

„Sichtbeton ist die Königsklasse des Betonierens und hier kann jeder Fehler sehr schnell sehr teuer werden“, erklärt Ralph Stöckl, einer der Entwickler des Systems. Der Fehlerteufel lauert dabei vor allem in der Geschwindigkeit und der gleichmäßigen Verdichtung des Betons. Werden diese Faktoren nicht berücksichtigt, können unschöne, teure Nacharbeiten erforderlich sein. Besonders bei Sichtbeton, der für seine glatte und ästhetische Oberfläche bekannt ist, sind Fehler fatal. So war es auch, dass Stöckl, gemeinsam mit seinem Bruder Christoph Stöckl und Christian Hofstadler, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Baubetrieb und Bauwirtschaft, die Notwendigkeit für ein Monitoring-System zur Überwachung der Betonierprozesse erkannten.

Neuer Prototyp misst Steiggeschwindigkeit, Temperatur und mehr

Nach ersten Tests mit einfachen Bauteilen aus dem Internet, die die Steiggeschwindigkeit des Betons messen konnten, entwickelten die Forscher gemeinsam einen Prototyp. Der Prototyp misst nun nicht nur die Steiggeschwindigkeit, sondern auch Parameter wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und sogar Schallwellen, die dabei helfen zu ermitteln, ob der Rüttler seine Arbeit ordnungsgemäß verrichtet. Ein Algorithmus wertet all diese Daten aus und warnt in Echtzeit, wenn beim Betonieren etwas schiefgeht.

Ein selbst gebauter Prototyp mit viel Geduld und Know-how

Der Weg zur fertigen Lösung war jedoch nicht einfach. „Die bisherige Arbeit an DigiCoPro war intensiv und spannend“, so Christoph Stöckl. Die Entwicklung des Systems erfolgte in kompletter Eigenregie: Neben der Fertigung des Prototyps wurden auch sämtliche Algorithmen entwickelt, die dafür sorgen, dass äußere Störfaktoren auf Baustellen die Messungen nicht verfälschen. Der Aufwand zahlt sich aus: Der Prototyp ist nun einsatzbereit und wird nach 18 Monaten intensiver Forschung bald marktreif gemacht.

Von der Idee zum Marktstart

Dank des Spin-off Fellowships der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) konnten die Forscher ihre Idee umsetzen. Mit der geplanten Gründung ihres eigenen Unternehmens Anfang 2025 sollen nicht nur das Monitoring-System für Betonierprozesse auf den Markt kommen, sondern auch Service-Chatbots für Unternehmen entwickelt werden. „Wir rechnen damit, dass wir bis 2026 soweit sind“, so Ralph Stöckl. Bis dahin müssen jedoch noch alle nötigen Zertifizierungen eingeholt werden, um das System offiziell anbieten zu können.