Hoffnung für Hannah: Assistenzhund soll neunjährigem Mädchen helfen

„Hannah ist neun Jahre alt und lebt in Leoben in der Obersteiermark, wo sie die 3. Klasse der Volksschule besucht“, teilte ihre Mutter auf der GoFundMe-Seite mit. Hannah wuchs auf einem Bauernhof auf, wo sie ihre Kindheit mit Tieren verbrachte. Nach der Trennung ihrer Eltern musste die Familie die Landwirtschaft aufgeben. Ihre Verhaltensauffälligkeiten wurden lange auf die schwierige Trennung und die Erkrankung ihrer Mutter zurückgeführt.

Hannah leidet unter verschiedenen psychischen Erkrankungen

Ab vier Jahren nahm sie regelmäßig an Therapien teil. Trotz Therapie und Medikation verschlechterte sich Hannahs Zustand weiter, bis Zwangsstörung und ADHS diagnostiziert wurden. Erleichterung fand sie nur im Kontakt mit Tieren. Sie hat zwei Pflegepferde, die sie regelmäßig putzt und reitet, und der Hund ihrer Patenfamilie tut ihr ebenfalls gut. Mit neun Jahren wurde bei Hannah eine Autismusspektrumsstörung diagnostiziert. Da die Diagnose lange unerkannt blieb, war ihr psychischer Zustand zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht. Schulstress und extreme emotionale Schwankungen prägten ihren Alltag. Sie hatte regelmäßig Suizidgedanken, konnte ihre Probleme jedoch gut verbergen, weshalb die Diagnose so lange auf sich warten ließ.

Regina: „Ihr größter Wunsch ist ein Assistenzhund“

Seit der Diagnose erhält Hannah die nötige Unterstützung, was ihr langsam hilft. Ihr größter Wunsch ist ein eigenes Haustier. Ein Assistenzhund könnte ihr als treuer Begleiter zu mehr Selbstständigkeit und psychischer Stabilität verhelfen. Ein Assistenzhund kostet rund 27.000 Euro, inklusive Ausbildung, Unterkunft und Ausstattung. Diese Summe kann Hannahs Mutter nicht allein aufbringen, und die Krankenkasse übernimmt trotz ärztlicher Empfehlung keine Kosten. Daher bittet sie um Unterstützung, um Hannahs Wunsch zu erfüllen. Die Ausbildung wurde bereits beantragt und in etwa einem Jahr wird der Hund einziehen.

Herausfordernde Situation

Die Situation ist nicht nur für Hannah eine große Herausforderung, sondern auch für ihre Mama. Sie musste ihre Arbeitsstunden reduzieren, um für ihr kleines Mädchen Hannah da sein zu können. Auch der organisatorischen Aufwand, der mit der Diagnose verbunden ist, muss bewältigt werden. Dadurch ergeben sich auch finanzielle Probleme. „Gleichzeitig sind wir jedoch sehr erleichtert, endlich zu wissen, woran wir sind. Nun können wir konkrete Schritte unternehmen, die Hannah helfen werden, wie die Autismustherapie, Anpassungen in der Schule und die Anschaffung eines Assistenzhundes“, erklärte Regina, Hannahs Mutter, im Gespräch mit 5 Minuten.

©Regina Zauchner Nun können konkrete Schritte unternommen werden.

Balanceakt für Regina

Regina erklärte, dass es für sie notwendig sei, ständig vorausschauend zu planen, damit Hannah weiß, was sie erwartet. Der Tagesablauf müsse so gestaltet werden, dass er sie nicht überfordert. Gleichzeitig stellt die Bürokratie eine große Herausforderung dar, da für Therapien, die erhöhte Familienbeihilfe, schulische Anpassungen zahlreiche Gespräche, Begutachtungen und Arzttermine erforderlich sind. „Es ist ein Balanceakt, auch noch Zeit für sich selbst zu finden, um emotional stabil zu bleiben, da Hannah auf stabile Bezugspersonen angewiesen ist“, schilderte Regina die schwierige Situation.

Für Hannah geht’s bergauf

Im Gespräch erläuterte die Mutter, dass nach einem totalen Zusammenbruch kurz nach Schulbeginn schließlich das für die Familie passende Netzwerk aus Therapeutin, Kinder- und Jugendpsychiater sowie weiteren Fachkräften gefunden wurde. Allmählich gehe es nun wieder bergauf. Der Gedanke, dass in absehbarer Zeit auch noch der Hund als Stütze dazukommen werde, sei eine zusätzliche Hilfe.

©Regina Zauchner Allmählich geht es wieder bergauf.

„Maskierte“ Vorzeigeschülerin

Hannah ist in der Schule ein sehr ruhiges, unauffälliges Mädchen, das gute Leistungen erbringt. „Dieses Phänomen nennt man „Maskieren“ und insbesondere weibliche Autisten zeigen es oft“, erläuterte Regina. Hannah empfindet die Schule als einen enormen Stressfaktor, den sie jedoch nicht nach außen zeigt. Laut ihrer Mutter ist sie dort sensorisch überfordert, da sie als Autistin keine Reize filtern kann – Geräusche, Gerüche, Lichter und Berührungen sind für sie eine große Belastung.

Soziale Interaktionen als Belastung

Zudem stellt die soziale Interaktion mit vielen verschiedenen Menschen täglich eine große Herausforderung dar, da deren unvorhersehbares Verhalten bei ihr als Autistin Unsicherheit hervorruft. Diese Belastungen entladen sich erst nach der Schule, woraufhin sie oft Stunden braucht, um sich zu erholen. Ein ganzer Vormittag in der Schule bedeutet für sie, dass sie den gesamten Nachmittag mit Ausruhen verbringen muss und kaum in der Lage ist, ihre Freizeit zu genießen.

Schule nimmt Rücksicht

Die Schule und die Klassenlehrerin seien äußerst unterstützend und einfühlsam. Die Mutter schilderte, dass sie verschiedene Anpassungen vorgenommen hätten, die Hannah dabei helfen, ihren Schulalltag besser zu bewältigen und auf ihre individuellen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.

Hannahs Mama bittet um Unterstützung

Es sei Hannahs Mama nicht leicht gefallen, öffentlich um Unterstützung zu bitten. „Aber wenn das eigene Kind in einer Welt, die nicht auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist, so überfordert ist, dass es sich wünscht, nicht mehr hier zu sein, muss man über seinen Schatten springen“, teilte sie ihre Gedanken im Gespräch mit 5 Minuten mit. Sie erklärte, dass ein Autismus-Hund zum einen natürlich die gleichen Vorteile wie jeder normale Familienhund mit sich bringe. Er sei ein Freund, ein Tröster, ein Begleiter. Der Hund nehme einen so, wie man sei, und sei nicht so kompliziert, wie es Menschen oft für Kinder mit Autismus sind.

Assistenzhund hat wichtige Fähigkeiten

Sie erklärte, dass der Hund zusätzlich noch spezielle Fähigkeiten besitze, die ein nicht ausgebildeter Hund nicht habe. Er sei darauf trainiert, frühzeitig zu erkennen, wenn das autistische Kind einen Overload oder einen Meltdown erlebe, und dann präventiv zu intervenieren, bevor es zu diesem Zustand komme. Sollte der Meltdown dennoch eintreten, sei der Hund darauf geschult, sich zum Beispiel über die Beine des Kindes zu legen, um es schneller zu beruhigen und vor möglichen Verletzungen zu schützen. Beim Einkaufen oder bei Ausflügen sei der Hund zudem darauf trainiert, das Kind etwas von anderen Menschen abzuschirmen, um ungewollte Berührungen im Gedränge zu vermeiden – etwas, das für Menschen mit Autismus nicht nur ärgerlich, sondern extrem stressig sein könne. „Das sind nur einige Beispiele, alle weiteren Fähigkeiten des Hundes würden hier wohl den Rahmen sprengen“, betonte sie.

Regina: Der Hund wird viel Freude bringen“

„Ich bin mir sicher, dass der Hund Hannah viel Ruhe, Sicherheit und Freude bringen wird“, sagte sie abschließend. Als Autistin sind menschliche Beziehungen oft schwierig und komplex, und es ist eine große Unterstützung, jemanden an der Seite zu haben, der immer zu einem hält. Regina glaubt, dass der Hund Hannah helfen werde, besser mit den Herausforderungen, wie zum Beispiel der Schule, umzugehen, sich schneller vom Stress zu erholen und dadurch auch wieder mehr schöne Erlebnisse zu haben. Das wiederum werde ihr helfen, psychisch stabiler zu werden, Selbstvertrauen aufzubauen und irgendwann, trotz aller Herausforderungen, wieder gerne Teil dieser Welt zu sein.