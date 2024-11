Fußball hautnah: Volksschüler trafen Austria-Profis

Die „Schultour“ der Austria Klagenfurt ist am Mittwoch gestartet. „Unser Verein hat zwar eine große Tradition, war aber über Jahrzehnte von der Bildfläche des Bundesliga-Fußballs in Österreich verschwunden. Anders als zum Beispiel in Wien oder Graz ist es in Klagenfurt keine Selbstverständlichkeit, mit der Familie zu den Spielen ins Wörthersee-Stadion zu gehen und ihr Team anzufeuern. Mit dieser Initiative präsentiert sich die Austria zum Anfassen, stärkt die Verbindung und gewinnt junge Fans hinzu“, erklärt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Fußballprofis standen Rede und Antwort

Den Anfang machten Abwehr-Mann Simon Straudi und Angreifer Ben Bobzien, die sich nach dem Training der Kampfmannschaft im Sportpark auf den Weg in die Volksschule 12 Festung machten. Nach einer kurzen Erläuterung der „Schultour“ stellten sich die beiden Austria-Profis vor, erzählten von ihrem Werdegang und gaben Antworten auf die Fragen der Schüler, die samt ihrer Eltern zum Heimspiel gegen die WSG Tirol am 1. Dezember 2024 eingeladen wurden. „Es hat großen Spaß gemacht, die Kinder nehmen ja kein Blatt vor den Mund, das war schon sehr interessant“, schmunzelt Straudi.

Nach der Fragestunde wurde es sportlich

Die beiden Austria-Profis schlüpften nämlich in die „Lehrer-Rolle“. Am Programm standen spielerische Ball- und Passübungen ebenso wie ein Parcours. Zum Abschluss standen Straudi und Bobzien den Kids natürlich auch für Autogrammwünsche und gemeinsame Fotos zur Verfügung. Und wie der Name es schon ausdrückt, soll die „Schultour“ keine einmalige Sache sein. Unter der Mail-Adresse [email protected] können sich alle Klassen der Kärntner Schulen bewerben. Dann kommen Profis der Violetten vorbei, berichten aus ihrem Fußballer-Leben und halten gemeinsam mit den Kindern eine Sportstunde ab.