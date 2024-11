Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer: 309 Tote in Österreich 2024

Veröffentlicht am 14. November 2024, 11:03 / ©Ralf Gosch- stock.adobe.com

In diesem Jahr fällt der Gedenktag auf den 17. November, und er erinnert auch weiterhin an die Tragödien, die täglich auf den Straßen der Welt geschehen. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich rund 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen weltweit.

87.000 Verkehrstote

In Österreich wurden seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 fast 87.000 Verkehrstote verzeichnet. „Ein trauriger Höhepunkt war das Jahr 1972, als 2.948 Menschen ihr Leben verloren. Heute sind wir glücklicherweise weit von solchen Zahlen entfernt. 2024 starben bis jetzt 309 Menschen im Straßenverkehr“, erklärt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. „Der niedrigste Wert wurde 2020 erreicht, als während der pandemiebedingten Einschränkungen nur 344 Menschen ums Leben kamen.“

©Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC

Fortschritte in der Verkehrssicherheit – aber es bleibt noch viel zu tun

Dank fortschrittlicher Verkehrssicherheitskampagnen, besserer Infrastruktur, verbesserter Notfallmedizin und technischer Innovationen konnte die Zahl der Verkehrstoten über die Jahre deutlich gesenkt werden. Besonders Fortschritte in der passiven Fahrzeugsicherheit, wie etwa in der Entwicklung von Airbags und Sicherheitsgurten, haben dazu beigetragen, dass deutlich weniger Pkw-Insassen tödlich verunglückt sind. „Dennoch zeigt die Statistik, dass die Zahl der tödlichen Unfälle bei Pkw-Insassen seit 2013 nahezu stagniert. 193 Pkw-Insassen starben damals, 2023 waren es 178“, so Nosé.

Meilensteine der Verkehrssicherheit bisher! 1974 – Tempo 100 auf Landesstraßen und Tempo 130 auf Autobahnen 1983 – Etablierung eines Notarzthubschrauber-Systems 1984 – Gurtanlegepflicht (mit Strafandrohung) 1985 – Helmpflicht für Motorradfahrende 1988 – Beginn Alkomateinsatz 1990 – Beginn Lasereinsatz und Start Pkw-Führerschein auf Probe 1994 – Kindersitzpflicht 1998 – Blutalkoholgrenzwert 0,5 Promille 2002 – Einführung der Mehrphasenausbildung 2004 – Einführung des Vormerksystems 2008 – strengere Sanktionen bei Alkohol und Geschwindigkeit 2012 – Start der digitalen Unfallaufnahme

Fokus auf aktive Sicherheitssysteme

Deshalb sei es umso wichtiger, den Fokus nun verstärkt auf aktive Sicherheitssysteme zu legen. Der ÖAMTC begrüßt daher die neuen Vorschriften, die seit Juli 2024 für neu zugelassene Fahrzeuge verpflichtend sind – darunter automatische Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten und Müdigkeitswarner. „Diese Systeme werden mittelfristig die Verkehrssicherheit weiter verbessern“, ist Nosé überzeugt.

Der Mensch als entscheidender Faktor

Trotz aller technischen Fortschritte bleibt der Faktor Mensch der Hauptursache für Verkehrsunfälle. Schätzungen zufolge sind rund 95 Prozent aller Unfälle auf menschliche Fehler zurückzuführen, wobei Ablenkung durch moderne Kommunikationsmittel und Infotainment-Systeme ein zentrales Problem darstellt. „Besonders wichtig sind hier präventive Maßnahmen, die das Bewusstsein für die Gefahren der Ablenkung schärfen“, so Nosé abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 11:12 Uhr aktualisiert