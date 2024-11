Brand in Schladminger Traditionshotel: Feuerwehr im Großeinsatz

Veröffentlicht am 14. November 2024, 11:28 / ©5 Minuten

Am Donnerstagmorgen, dem 14. November 2024, wurden die Feuerwehren in Schladming zu einem Großeinsatz gerufen. Im Dachstuhl des Traditionshotels Zirngast brach ein Feuer aus. Insgesamt rückten 85 Feuerwehrleute mit sechs Einheiten an, um den Brand zu bekämpfen, der gegen 9.20 Uhr bemerkt wurde.

Rauch aus dem Dachstuhl: Großbrand im Schladminger Hotel Zirngast

Anwohner und Zeugen sahen bereits Rauch aus dem Dachstuhl des Hotels aufsteigen und alarmierten sofort die Einsatzkräfte, wie die „Steirerkrone“ berichtet. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar, aber die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass das Feuer im Dachbereich des Hotels seinen Ursprung hatte. Das Hotel Zirngast wurde erst vor kurzem umgebaut und modernisiert – vor dem Winter wollte man wieder den Betrieb aufnehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.