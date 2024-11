Kärntens Budget: Finanzreferentin kündigt Einsparungen an

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) legte dem Hohen Haus am Donnerstag den Landesvoranschlags-Entwurf im Umfang von 3,73 Milliarden Euro an Auszahlungen vor und erläuterte die Schwerpunktsetzungen im Landeshaushalt. Die Prioritätensetzung sei dabei sehr klar gewesen, so Schaunig: „Staatliche Versorgungsaufgaben aufrechtzuerhalten ist unerlässlich, da sie zentrale Funktionen in der Gesellschaft erfüllen, die nicht nur das individuelle Wohl, sondern auch die soziale Stabilität und das Gemeinwohl sichern. Die Bereitstellung von Bildung, Gesundheit, sozialer Sicherheit und Infrastruktur sind die Grundpfeiler unseres Staatswesens. Dazu kommt unsere gemeinsame Verantwortung für den Klimaschutz.“

Kärntens Finanzreferentin kündigt Einsparungen an

Der Landesvoranschlag 2025 sieht einen Nettofinanzierungssaldo von 322,5 Millionen Euro. Gegenüber dem alten Finanzrahmen bedeutet das eine Verbesserung von 215,8 Millionen Euro. Im Jahr 2026 sieht der neue Finanzrahmen eine Ausgabenreduktion von 235,5 Millionen vor. Im Jahr 2027 sind es 265,3 Millionen Euro und 2028 sind es 295,1 Millionen Euro. „Über alle vier Jahre hinweg bedeutet das eine Ausgabensenkung von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro“, so Schaunig. Erreicht werden soll dies sowohl mit kurzfristig wirksamen Einsparungen als auch mit mittel- und langfristig wirkenden Strukturänderungen.

Verschiebung von Großprojekten

„Wir haben uns angeschaut, welche Ausgaben wir verschieben können, ohne dass eine Verschlechterung des Status quo eintritt. Das gilt etwa für die Gruppengrößen in der Elementarpädagogik“, erläuterte die Finanzreferentin. Mehr dazu unter: Zukunft der Kärntner Kindergartengruppen sorgt für Furore. Verschoben werden aber auch Großprojekte wie die Sanierung des Regierungsgebäudes oder das Verkehrsprojekt Ostspange. Zudem wird in der Verwaltung der Sparstift angesetzt, einerseits mit Abteilungszusammenlegungen und andererseits mit einer jährlichen Reduktion des Personalstands um ein Prozent bis 2030. Dies gelingt über natürliche Abgänge und dank der Umstellung vieler Prozesse von analog auf digital.

Kärntner Gemeinden werden entlastet

Eine besonders wichtige Prämisse in der Budgeterstellung sei auch der Blick auf die Gemeinden und deren angespannte finanzielle Lage gewesen. Neben Sparmaßnahmen, die auch die Kommunen entlasten, senkt das Land Kärnten darüber hinaus die Umlagenbelastung der Gemeinden. Mehr dazu unter: Jetzt setzt Land Kärnten Sparstift an, um Gemeinden zu entlasten. „Das ist tatsächlich eine historische Maßnahme, die es so noch nicht in Kärnten gab. Die Landesumlage 2025 wird um rund 22,3 Millionen Euro reduziert, die Belastungen der Gemeinden in Summe um rund 10,8 Millionen Euro verringert“, betonte die Landeshauptmann-Stellvertreterin abschließend.