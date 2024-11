„Francis Cafe & Bistro“ bringt französisches Flair nach Graz

Am Freitag, dem 15. November 2024, eröffnet das „Francis Cafe & Bistro“ in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Werner’s Elektroladen“ am Grazer Franziskanerplatz. Nach dem Ende des Traditionsgeschäfts, das im Dezember 2023 nach 45 Jahren seine Türen schloss, bringt das neue Bistro frischen Flair und französisches Ambiente in die Innenstadt.

Snacks, wechselnde Mittagessen und französische Köstlichkeiten

Die Betreiber, das bekannte Grazer Gastronomen-Ehepaar Michael und Annemarie Gauster, sind in der Szene keine Unbekannten. Ihr Bistro, inspiriert von der französischen Küche, lockt mit einem abwechslungsreichen Angebot. Von 7.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es leckere Snacks zum Mitnehmen – Focaccias, Zimtschnecken, Croissants und Desserts – für den schnellen Genuss zwischendurch sind. Wer mehr Zeit mitbringt, kann sich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr durch täglich wechselnde Gerichte, Salate und Suppen schlemmen.

Vegane Optionen und französische Weine für gesellige Abende

Besondere Höhepunkte sind das Abendmenü, das ab 16 Uhr (samstags schon ab 12 Uhr) serviert wird: kleine, handliche Portionen zum Teilen, darunter auch vegane und vegetarische Optionen. Das Bistro setzt auf eine gemütliche Atmosphäre mit Sitzplätzen für etwa 30 bis 35 Personen – ideal für eine kleine Feier oder ein gemütliches Beisammensein. Im Sommer kann man den Gastgarten genießen und französische sowie italienische Weine probieren, begleitet von erfrischendem Gin, Bier oder Spritzern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 12:27 Uhr aktualisiert