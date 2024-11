Camping-Bilanz 2024: Steiermark unter den Top 5 bei Nächtigungen

Der Campingurlaub boomt weiter: In der Sommersaison 2024 wurden auf Österreichs Campingplätzen insgesamt 6,3 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Ein starker Monat war dabei der August, in dem allein 2,4 Millionen Nächtigungen gezählt wurden – ein neuer Rekord. Auch die Steiermark kann sich über eine solide Platzierung freuen: Mit 503.283 Nächtigungen rangiert die Region auf dem vierten Platz der beliebtesten Camping-Destinationen.

„Minus von rund 4,3 Prozent wegen Starkregen und Hochwasser im September“

Trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr – rund 4,3 Prozent weniger Nächtigungen – ist der Campingtourismus nach wie vor gefragt. Gründe für das Minus seien unter anderem Starkregen und Hochwasser im September. Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC), erklärt: „Das Minus von rund 4,3 Prozent lässt sich unter anderem mit Starkregen und Hochwasser im September erklären. Die Zahlen zeigen auch, dass im Juni deutlich weniger deutsche Camperauf österreichischen Campingplätzen anzutreffen waren – das hängt vermutlich mit der Fußball-EM zusammen, kann aber auch auf das Wetter zurückzuführen sein.“

Campingboom in Österreich: Steiermark auf Platz vier

Besonders stark war das Interesse in Kärnten, wo 2,2 Millionen Nächtigungen verzeichnet wurden. Auch Tirol steht mit 1,57 Millionen Nächtigungen auf dem Siegertreppchen. Die Steiermark, mit einer großen Auswahl an Campingplätzen in landschaftlich reizvoller Lage, belegt Platz vier. Die steirischen Camper lieben vor allem die Region rund um die grünen Hügel und den Mur- und Mürztal. „Die Steiermark zählt nicht nur aufgrund ihrer natürlichen Schönheit, sondern auch wegen ihrer vielfältigen Campingmöglichkeiten zu einer attraktiven Destination für Camper“, so Mehlmauer weiter. Besonders in den Regionen rund um die Dachstein-Tauern und die südsteirische Weinregion finden sich immer mehr Urlauber, die sich auf den heimischen Campingplätzen eine Auszeit gönnen.

Camping auch im Herbst und Winter gefragt

Campen ist nicht nur ein Trend im Sommer: Immer mehr Campernutzen den Herbst und Winter für einen naturnahen Urlaub. Gerade in den kühleren Monaten locken günstige Preise und weniger Gedränge auf den Campingplätzen. Doch wer in der kalten Jahreszeit campen möchte, sollte einige Dinge beachten: „Wer im Herbst und Winter zelten möchte, sollte dabei besonders auf die Wasserdichtheit und Windbeständigkeit des Zelts achten, um auch an stürmischen und nassen Tagen gut ausgeruht weiterziehen zu können“, erklärt der ÖCC-Experte.