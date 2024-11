Post bietet Kika/Leiner-Mitarbeitern nach Insolvenz Jobperspektive

Die Österreichische Post AG reagiert auf die erneute Insolvenz des Möbelhauses Kika/Leiner und öffnet ihre Türen für die betroffenen Mitarbeiter. Österreichweit stehen ihnen zahlreiche Jobmöglichkeiten offen, und Bewerbungen können direkt über das Karriereportal karriere.post.at eingereicht werden. Momentan sucht die Post AG sowie ihre Tochtergesellschaften rund 700 zusätzliche Arbeitskräfte, unter anderem in Bereichen wie Verkauf, Logistik, Zustellung, als LKW-Fahrer oder in der IT. Anstellungen sind dabei in Vollzeit, Teilzeit oder auch geringfügig möglich.

Attraktiver Arbeitgeber

„Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld stellt sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer vor Herausforderungen. Als Post haben wir in den letzten Jahren gezeigt, dass wir ein attraktiver und krisensicherer Arbeitgeber sind. Daher laden wir alle Betroffenen ein, sich bei uns zu bewerben. Ich bin überzeugt, dass die Österreichische Post mit ihrem vielseitigen Angebot für viele eine geeignete Beschäftigungsmöglichkeit bieten kann“, so Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

