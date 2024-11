FPÖ-Skandal in Graz: Sondergemeinderatssitzung einberufen

Am Donnerstag, dem 14. November 2024, wurde in der Grazer Gemeinderatssitzung erneut über den FPÖ-Finanzskandal diskutiert. Neue Vorwürfe rund um den ehemaligen FPÖ-Vizebürgermeister erhitzen die Gemüter: Laut einem Bericht der „Steirerkrone“ soll dieser private Ausgaben, darunter ein Skiurlaub in Salzburg und teure Weine, auf Kosten der Steuerzahler getätigt haben, wir haben berichtet. Eine Spesenliste, die nun aufgetaucht ist, soll Ausgaben in Höhe von 1.850 Euro belegen. Die Aufregung über die Verwendung von Steuergeldern geht weiter, auch die Spesen für Faschingskostüme von 450 Euro sollen auf die Liste gesetzt worden sein.

„Transparenz – nicht nur bei der Verwendung der Klubmittel, sondern auch bei den eigenen Gehältern“

„Die KPÖ steht seit Anbeginn für Transparenz – nicht nur bei der Verwendung der Klubmittel, sondern auch bei den eigenen Gehältern, von denen wir zwei Drittel an Menschen in Notlagen weitergeben. Jederzeit kann die Verwendung der Fördermittel bei uns überprüft werden“, sagt KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada zu Beginn ihrer Rede im Sondergemeinderat zum FPÖ-Finanzskandal.

„KPÖ steht für Transparenz – ganz im Gegensatz zur FPÖ“

„All dies zeigt: die KPÖ steht für Transparenz. Ganz im Gegensatz zur FPÖ, die scheinbar ihren eigenen Leitspruch ‚Unser Geld für unsere Leut‘ ganz wörtlich genommen hat“, kritisiert Mohsenzada. Die Verdachtsmomente seien umfassend dokumentiert worden: Es sollen Belege über 1,7 Millionen Euro Steuergeld fehlen. Die Rolle eines parteinnahen Wirtschaftsprüfers, der über Jahre die Bücher des Klubs für in Ordnung befunden hat, ist noch zu klären, heißt es seitens der KPÖ. „Geschehen ist das alles unter den Augen des ehemaligen Vizebürgermeisters Eustacchios, der augenscheinlich seine Verfügungsmittel als Vergnügungsmittel verstanden hat“, sagt Mohsenzada. Luxusurlaube, Weinverkostungen und Faschingskostüme sollen rund 450 Euro gekostet haben.

„Zu uns kommen Menschen die eine Stromnachzahlung von 450 Euro“

„Wir haben ein gänzlich anderes Politikverständnis“, betont Mohsenzada. „Zu uns kommen Menschen, die eine Stromnachzahlung von 450 Euro in existenzielle Nöte bringen. Denen stehen wir zur Seite.“ Auf Vorschlag der KPÖ hin, wurde in den Jahren 2022, 2023 und 2024 die Klubförderung um jeweils 10 Prozent verringert. „Für weitere Kürzungen gibt es leider keine Mehrheiten im Gemeinderat, darum werden wir auch weiterhin diese Mittel an die Bevölerkung zurückgeben, wo sie viel nötiger gebraucht werden“, schließt Mohsenzada.

„Der FPÖ-Finanzskandal schwebt wie eine düstere Wolke über dem Grazer Gemeinderat“

Philipp Pointner (NEOS) sagt zur Sondergemeinderatssitzung: “Der FPÖ-Finanzskandal schwebt wie eine düstere Wolke über dem Grazer Gemeinderat. Vor drei Jahren kamen die ersten Vorwürfe ans Tageslicht und die Staatsanwaltschaft ermittelt – noch immer. Deshalb haben wir auch die heutige Sondersitzung gefordert. Die Stadtregierung muss jetzt endlich die Konsequenzen ziehen und für mehr Kontrolle und Transparenz sorgen. Dazu gehören auch die Verfügungsmittel, die als Transcherlgeld der Bürgermeisterin und ihren Stadträten zur Verfügung gestellt werden. Das sind 215.000 Euro pro Jahr, die unkontrollierbar von unseren Spitzenpolitikern ausgegeben werden können. Während die Mitarbeiter in der Verwaltung auf dieses Körberlgeld darauf verzichten möchte, halten KPÖ, GRÜNE und SPÖ daran fest. Warum? Ein schlagkräftiges Argument dafür, ist die Koalition heute schuldig geblieben. Für uns NEOS ist klar, dass diese Verfügungsmittel ein Relikt aus längst vergangener Zeit für Polit-Dinosaurier sind. Mit der Abschaffung der Verfügungsmittel könnte die Stadt rund 1,1 Millionen Euro in einer Gemeinderatsperiode, also innerhalb von 5 Jahren, einsparen. Geld, das an anderer Stelle wie etwa der Bildung besser aufgehoben wäre.“

“Heute wurde eine Chance vertan“

NEOS haben bereits im Juli 2023 den Dringlichkeitsantrag im Grazer Gemeinderat gestellt, dass die Verfügungsmittel diskutiert werden müssen, so die NEOS. Dieser wurde damals auch einstimmig angenommen, doch von einer Lösung fehlte seither jede Spur. Sich nach 18 Monaten ohne Lösung hinzustellen und einfach nur eisern an dieser Art von Spesenkonto für Politiker festzuhalten ohne schlagkräftige Argumente zu liefern – das gehe sich laut Pointner jetzt einfach nicht mehr aus. “Heute wurde eine Chance vertan, einen der vielen Geldtöpfe, an denen sich die Grazer Politik bedienen kann, zu schließen”, so der pinke Gemeinderat abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 13:29 Uhr aktualisiert