Schwierige Herz OP: Grazer Ärzte retteten Baby Aglaia das Leben

Die Pulmonalklappenstenose nimmt einen Anteil von 10 Prozent aller angeborenen Herzfehler ein. Der Defekt ist eine Verengung (Stenose) der Lungenschlagaderklappe, die das Herz mit dem Lungenkreislauf verbindet. Durch die Verengung gelangt nicht genügend sauerstoffarmes Blut vom Herzen zum „Sauerstofftanken“ in die Lunge. Die Methode der Wahl bei angeborenen Pulmonalstenosen ist die Aufweitung der verengten Klappe (Stenose) mit einem Ballonkatheter. Mittels Herzkatheter wird ein kleiner Ballonkatheter in Höhe der Stenose platziert und mit einer Kontrastmittelmischung aufgeblasen („Sprengung“). Nach einem erfolgreichen Eingriff bildet sich der durch die Stenose veränderte Herzmuskel wieder in seinen normalen Zustand zurück.