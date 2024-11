AMS Kärnten: 10.000-Euro-Spende für Kärntner Kinder-Krebshilfe

Der diesjährige Gewinner des Staatspreises Unternehmensqualität 2024 durfte, wie schon in den letzten beiden Jahren, entscheiden, welche anerkannte Hilfsorganisation im Rahmen des Quality Austria Herzensprojekts unterstützt wird. Das AMS Kärnten, das den Preis 2024 gewann, wählte die Kärntner Kinder-Krebshilfe aus und spendet im Zuge des Herzensprojektes 10.000 Euro. Diese Organisation hilft krebskranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien.

Unterstützung für Familien

In Österreich erkranken jährlich rund 350 Kinder und Jugendliche an Krebs. Die Kärntner Kinder-Krebshilfe bietet betroffenen Familien Unterstützung in medizinischer, pflegerischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 hat die Organisation mehr als 700 Familien begleitet. Durch die Spende, die Quality Austria bereitstellt, möchte das AMS Kärnten diese wichtige Arbeit weiter fördern.

Den Beginn des Lebens erleichtern

Das AMS Kärnten unterstützt die Kärntner Kinder-Krebshilfe bereits seit vielen Jahren durch die Teilnahme seiner Mitarbeiter am Kirschblütenlauf, heißt es seitens Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer, und Melanie Jann, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Kärnten. Der Grund dafür ist laut AMS, dass es ihnen ein Anliegen ist, krebskranke Kinder und Jugendliche, die am Beginn ihres Lebens stehen, zu unterstützen. „Kinder und Jugendliche stehen am Beginn des Lebens und es ist uns als AMS Kärnten eine Herzensangelegenheit, junge Menschen, die von schwerer Krankheit betroffen sind, zu begleiten, damit sie die Chance bekommen, im Leben Fuß zu fassen“, erläuterten Peter Wedenig und Melanie Jann. Auch Werner Paar, der zusammen mit Christoph Mondl die Geschäfte der Quality Austria leitet, zeigte sich erfreut über die Wahl des diesjährigen Projekts: „ Mit unserer Spende an die Kinder-Krebshilfe im Namen des AMS Kärnten erhalten Familien in schweren Zeiten Unterstützung.“ Quality Austria freut sich, mit dem Herzensprojekt einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können und jenen zu helfen, die Unterstützung benötigen.

Spendenübergabe

Am 6. November 2024 übergaben Werner Paar sowie die Vertreter des AMS Kärnten, Peter Wedenig und Melanie Jann, den Spendenscheck persönlich an Angelika Granitzer, stellvertretende Obfrau der Kärntner Kinder-Krebshilfe. „Damit zu den Sorgen um das Leben und die Gesundheit des Kindes nicht zusätzlich finanzielle Sorgen kommen, erhalten Familien von uns eine monatliche Subvention. Wir finanzieren weiters notwendige Therapien, Psychologinnen, Heilbehelfe oder Nachhilfe und sind daher auf Spenden angewiesen“, betonte Angelika Granitzer bei der Übergabe. Interessierte Unternehmen können sich bis 15. März hier für den Staatspreis Unternehmensqualität 2025 bewerben und im Fall eines Gewinns ihr eigenes Herzensprojekt nominieren.