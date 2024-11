Polizei fasst 29-Jährigen mit Diebesgut und Drogen im 21. Bezirk

Am Einsatzort trafen die Beamten den bereits polizeibekannten Mann an.

Am gestrigen Morgen wurde die Polizei wegen einer unbekannten Person in einem Wohnhaus im 21. Bezirk alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf auf einen 29-jährigen, polizeibekannten Mann aus Österreich. Bei ihm wurden mehrere Gegenstände sowie eine Zange sichergestellt, die später als Diebesgut und mutmaßliches Tatwerkzeug für Einbrüche in mehrere Kellerabteile im angrenzenden Haus identifiziert werden konnten.

Drogenvorräte gefunden

Zudem fanden die Polizisten bei dem Mann Drogenvorräte: rund 3 Gramm Crystal Meth und etwa 68 Gramm Methamphetamin. Der 29-Jährige wird auch im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen im 15. Bezirk verdächtigt und wurde vorläufig festgenommen.

In Justizanstalt überstellt

Der Mann wurde aufgrund des Verdachts auf mehrfachen Einbruchdiebstahl sowie Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.