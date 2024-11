Zahnarzt schlittert in die Insolvenz – aber er will weiterkämpfen

Am Donnerstag, dem 14. November 2024, wurde am Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen von Dr. med. univ. Gerhard Steiner, Zahnarzt aus Feldkirchen bei Graz, eröffnet. Das Verfahren betrifft das Unternehmen von Dr. Steiner, das in den letzten Jahren durch finanzielle Schwierigkeiten und hohe Haftungen in die Krise geriet, wie der KSV1870 mitteilt. Fünf Mitarbeiter sind betroffen.

Hohe Verbindlichkeiten durch private Haftungen

Die Insolvenzursache liegt in der Übernahme von Haftungen in Höhe von mehr als 700.000 Euro für Kreditlinien einer langjährigen Mitarbeiterin und deren Familie. Diese Kredite wurden nicht rechtzeitig bedient, was dazu führte, dass die betreffenden Banken rechtliche Schritte gegen Dr. Steiner einleiteten.

Sanierungsplan und Gläubigerquote

Der vorgelegte Sanierungsplan sieht vor, dass die 19 Gläubiger eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten – dies allerdings innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Plans und nach rechtskräftiger Bestätigung. Die Quote entspricht dem gesetzlichen Mindestangebot, wobei noch geprüft wird, ob eine Verbesserung der Quote möglich ist.

Dr. Steiner will Unternehmen fortführen

Trotz der schwierigen finanziellen Lage strebt Dr. Steiner die Fortführung seines Zahnarztpraxenbetriebs an. Der Insolvenzverwalter, die Kapp & Partner Rechtsanwälte GmbH, unter der Leitung von Christoph Kirchmeier, wird nun entscheiden, ob dies im Interesse der Gläubiger liegt und der Sanierungsplan erfolgreich umgesetzt werden kann.