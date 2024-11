Konzert-Hammer: Linkin Park kommen 2025 nach Österreich

Nach langem Warten ist durch den Veranstalter des Nova Rock Festivals nun bekanntgegeben worden, dass auch die US-amerikanische Kult-Band Linkin Park als Headliner vertreten sein wird.

Große Vorfreude: Linkin Park am Nova Rock

„Wir freuen uns extrem drauf und hoffen, dass ihr das genauso tut!“ heißt es von Seiten des Veranstalters, in Bezug auf diese großartigen Neuigkeiten zum Festival, welches von 11. bis 14. Juni in Nickelsdorf im Burgenland stattfinden wird.

Wer sind Linkin Park?

Linkin Park sind eine Metal und Rock Band aus dem US-Bundesstaat Kalifornien welche jahrelang eine steile Karriere hinlegten. Nach dem Tod des Frontmans Chester Bennington im Jahr 2017 wurde es allerdings sehr still rund um die Band. Ihr Comeback feierten sie dann im September 2024 mit der neuen Frontsängerin Emily Armstrong.

Line Up steht fest

Neben Linkin Park erwarten die Rock-Fans aus aller Welt natürlich auch andere Mega-Acts. So kommen beispielsweise Electric Callboy, oder Slipknot. Aber auch mit Acts wie Falling in Reverse, Korn, oder Rise Against können die Fans rechnen. In Summe wird das Programm durch Linkin Park perfekt abgerundet und man kann sich auf den kommenden Sommer freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 14:24 Uhr aktualisiert