Bobbycar-Rennen für den guten Zweck: Landjugend kämpft um Stammzellspenden

Ein Bobbycar-Rennen, eine Stammzellenspende und eine großzügige Spende an das Rote Kreuz – auf den ersten Blick scheinen diese Dinge wenig miteinander zu tun zu haben. Doch die Landjugend Graz-Südwest hat es geschafft, all das in einer großartigen und gemeinnützigen Veranstaltung zu vereinen.

Rasanter Spaß und lebenswichtige Stammzellenspende

Am 21. September 2024 wurde das Schulzentrum Premstätten zum Schauplatz für das aufregende Bobbycar-Rennen, bei dem Kinder und Erwachsene mit kleinen Fahrzeugen um die Wette düsten. Das rasante Rennen war jedoch nur ein Teil des Programms. Parallel dazu hatten die Besucher die Möglichkeit, sich als Stammzellenspenderregistrieren zu lassen. Denn für viele schwerkranke Patienten ist eine Stammzellenspende die einzige Hoffnung auf Heilung. Doch die Chancen, einen passenden Spender zu finden, sind gering: Sie liegen bei etwa 1 zu 500.000. Aus diesem Grund ist es von enormer Bedeutung, dass sich immer mehr Menschen als potenzielle Stammzellenspenderregistrieren lassen.

„Es ist unglaublich, wie viel Engagement und Herzblut in dieser Veranstaltung steckt“

Doch die Landjugend Graz-Südwest ging noch einen Schritt weiter: Der gesamte Reinerlös des Events ging an die Steirische Kinderkrebshilfe und das Rote Kreuz Graz-Umgebung. Diese großzügige Spende zeigt, wie viel das Team der Landjugend für den guten Zweck tun wollte. Bezirksstellenleiter Johannes Weinrauch und Ortsstellenleiter Jürgen Pojer konnten die Spende entgegennehmen. Sie zeigten sich sichtlich beeindruckt von den großen Herzen der Jugendlichen. „Es ist unglaublich, wie viel Engagement und Herzblut in dieser Veranstaltung steckt. Die Unterstützung für die Kinderkrebshilfe und das Rote Kreuz wird vielen Menschen helfen“, so Weinrauch.