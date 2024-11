Neue Ausstellung im Kunsthaus Graz über Macht, Gewalt und Widerstand

Ab dem 14. November 2024 bis zum 31. Mai 2025 zeigt das Kunsthaus Graz die Gruppenausstellung „Poetics of Power“. Die Ausstellung widmet sich der Auseinandersetzung mit den Mechanismen der Macht, ihrer verborgenen Strukturen und den Widerständen, die ihr entgegenstehen. Die Werke, die Fotografie, Film, Skulptur und Sound kombinieren, beleuchten die vielschichtige und oft unbewusste Präsenz von Macht in sozialen, politischen und kulturellen Kontexten.

Macht in all ihren Facetten

„Poetics of Power“ untersucht, wie Macht in Symbolen, Gesten und in bestehenden Beziehungen verborgen ist. In der Ausstellung werden sowohl die zerstörerische als auch die verführerische Seite der Macht beleuchtet, insbesondere im Zusammenhang mit Kolonialismus, Kriegen und wirtschaftlichen Ungleichgewichten. Sie zeigt, wie autoritäre Narrative und die Konstruktion von Identitäten mit Machtasymmetrien zusammenhängen. „Die Ausstellung durchziehen die Themen Kolonialismus, Machtasymmetrien und Kriegsgeschichte. Gegen Ende hin verdichten sich die uns bekannten Symbole der Macht wie der ‚Round Table‘, die Atombombe oder auch das Gefängnis“, erläutert Andreja Hribernik, Leiterin des Kunsthauses Graz.

Widerstand als Teil der Macht

Neben der Darstellung von Macht befasst sich die Ausstellung auch mit den Möglichkeiten des Widerstands. Nini Palavandishvili, Mitkuratorin der Ausstellung, betont: „Macht liegt eigentlich in den Händen der Bevölkerung, und wenn dieses gemeinsame Wirken geschwächt wird, geschieht das oft durch Gewalt. Diese gewaltsame Macht auf Seiten der wenigen ist aber damit auch etwas, das wieder umgeworfen werden kann. So zeigt die Ausstellung auch immer wieder, dass es auch Hoffnung gibt.“ Die Werke in „Poetics of Power“ reflektieren die Ambivalenz von Macht und Widerstand und regen zur Reflexion über die sozialen und politischen Strukturen der heutigen Welt an.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek | Die Ausstellung zielt darauf ab, Machtmanifestationen aufzudecken, die in Symbolen, Gesten und bestehenden unhinterfragten Beziehungen oder Systemen verborgen sind. ©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek | In der Ausstellung „Poetics of Power“ ist auch „Sew on your own“ (2022) von Ala Savashevich zu sehen.

Ausgestellte Werke und Künstler

Zu den ausgestellten Arbeiten gehören Werke von internationalen Künstlern wie Yael Bartana, Ahmet Öğüt, Gabriela Golder und Grada Kilomba. Die Kunstwerke aus Fotografie, Video, Skulptur und Installation bieten unterschiedliche Perspektiven auf Macht, Ohnmacht und Widerstand.

Symposium und Führung

Am Wochenende des 15. und 16. November 2024 findet im Rahmen der Ausstellung ein zweitägiges Symposium statt. Am Sonntag führt Kuratorin Nini Palavandishvili die Besucher durch die Ausstellung und gibt einen vertieften Einblick in die Hintergründe der gezeigten Werke.