Keine Güterbahntrasse durch Kärnten: Das ist der Grund

Die ÖBB haben einer von der Politik lange geforderten, eigenen Güterverkehrs-Trasse durch Kärnten nun wohl eine endgültige Absage erteilt. „Sie wird definitiv nicht ins Zielnetz aufgenommen“, erklärte Franz Hammerschmid, bei den ÖBB verantwortlich für strategische Planungen, am Donnerstag gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Auch einer weiteren Forderung werde nicht nachgekommen: So werden Schnellzüge auf der Koralmbahn in Kühnsdorf oder am Flughafen Graz nicht Halt machen.

Das forderten die Kärntner

In Kärnten war bereits seit längerer Zeit gefordert worden, dass der Güterverkehr nicht mehr direkt am Wörthersee vorbeiströmen soll. Dem entgegnen die ÖBB, dass die vorhandenen Kapazitäten auf der Wörthersee-Strecke ausreichend seien, außerdem sei der Dauerschallpegel gesunken. Ab 2025 dürften zudem nur mehr leise Güterwagen auf der Wörthersee-, der Karawanken-, der Tauern- und Südstrecke fahren. Ebenso hartnäckig gefordert wurde von der Kärntner Politik, dass auch ein Schnellzug-Stopp in Völkermarkt-Kühnsdorf eingerichtet wird. Dazu hat die Landesregierung auch bereits rund eine halbe Million Euro reserviert – um den dortigen Bahnsteig nötigenfalls auf Landeskosten so ausbauen zu können, damit auch Schnellzug-Stopps möglich seien. „Das Land steht weiterhin zu diesem Angebot, die Mittel dafür sind reserviert“, hieß es dazu am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig ist erbost

Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) reagierte erbost auf die aktuellen Entwicklungen: „Die ÖBB lassen die Kärntner Bevölkerung einmal mehr schamlos im Stich.“ Dies sei „der nächste Schlag ins Gesicht, nachdem erst vor kurzem die Railjets von der Südbahn abgezogen wurden“. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer forderte, dass die Güterbahntrasse noch nachträglich ins Bahn-Zielnetz 2040 aufgenommen werden soll.