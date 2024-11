Martina Pöschl zur „Nachfolgerin des Jahres 2024“ gekürt

Die engagierte Nah&Frisch Händlerin aus Hirschegg überzeugte mit ihrem unermüdlichen Einsatz und der tiefen Verwurzelung ihres Betriebs in der Region Voitsberg. „Der ganze Ort ist froh, dass es weitergeht – und ich am allermeisten!“, so Pöschl über ihren Erfolg. Besonders beliebt sind ihre selbstgemachten Köstlichkeiten, die im Geschäft genauso „weggehen wie die warmen Semmeln“. Die herzliche Atmosphäre und die enge Beziehung zu ihren Kunden sind das Geheimnis ihres Erfolgs. Ihr Engagement sorgt dafür, dass das Geschäft nicht nur ein Nahversorger, sondern auch ein zentraler Treffpunkt der Gemeinde bleibt.

Follow me Award – Eine Auszeichnung für herausragende Betriebsnachfolger

Der Follow me Award ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark, die seit Jahren die unternehmerischen Leistungen von Betriebsnachfolgern würdigt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 16.168 Stimmen abgegeben, um die besten Nachfolger aus zwölf nominierten Betrieben zu wählen. „Es ist fantastisch zu sehen, wie weit die inspirierenden Geschichten der heurigen Betriebsnachfolger reichen“, zeigt sich WKO Steiermark Vizepräsidentin Gabriele Lechner begeistert. Im Jahr 2024 sind rund 6.400 Betriebe in der Steiermark vor der Herausforderung der Betriebsnachfolge, was für viele Unternehmen einen Generationenwechsel mit sich bringt.

Betriebsnachfolgerin mit Herz und frischen Ideen

Nominiert wurde Pöschl von Lukas Kalcher, dem Leiter der WKO Regionalstelle Voitsberg, der ihre frischen Ideen und ihre herzliche Art hervorhob: „Martina Pöschl bringt nicht nur frische Ideen, sondern auch eine Menge Herzblut in den Betrieb ein. Es ist schön zu sehen, wie sie die Bedürfnisse der Kunden immer im Blick behält.“ Die Geschichte von Martina Pöschl ist ein Paradebeispiel für den erfolgreichen Generationenwechsel im Steirischen Handel und zeigt, wie wichtig eine enge Beziehung zum Kunden und innovative Ideen sind, um ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Follow me – Die Brücke zwischen alt und neu

Der Follow me Award ist mehr als nur eine Auszeichnung – er ist eine Plattform, die Betriebsnachfolger unterstützt und sichtbar macht. Besonders in Zeiten des Generationenwechsels, in denen Tausende von Betrieben übergeben werden, ist es wichtig, dass neue Unternehmer die Verantwortung übernehmen und mit frischen Ideen und einem klaren Blick für die Bedürfnisse der Kunden neue Erfolge erzielen.