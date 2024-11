„Fetter Knall“ über Österreich lässt Fenster vibrieren

Gleich mehrmals waren die Eurofighter am Donnerstag am österreichischen Himmel - geknallt scheint es ordentlich zu haben.

Seit 4. November sind quasi täglich Eurofighter am österreichischen Himmel zu sehen und zu gewissen Zeiten auch zu hören. Der Grund dafür ist eine Übung, die noch bis inklusive Freitag, 15. November 2024, geht. Auch am heutigen Donnerstag waren sie wieder unterwegs, geknallt hat es scheinbar ordentlich, wie ein Kärntner gegenüber 5 Minuten erklärt. „Bei uns hat es einen Riesenklescher gegeben“, erklärt er.

Zahlreiche Österreicher haben „Wums“ gehört

Gestartet haben die Eurofighter-Übungen am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr, geendet mit dem fünften Manöver um kurz vor 14 Uhr. Übrigens: Auch unter den jeweiligen Postings des Bundesheers haben sich zahlreiche Österreicher ausgetauscht, die den Knall gehört und teilweise auch deutlich gespürt haben sollen.

„Endlich hats mal wieder gscheid gscheppert“

„Wums in Haidershofen“, schreibt etwa eine Niederösterreicherin. Weitere Niederösterreicher berichten von einem „fetten Knall“. Bei vielen hätten auch die Fensterscheiben vibriert. „Was für ein Schnalzer, völlig unvorbereitet“, erklärt dazu eine Frau. Auch einige Steirer melden sich zu Wort, die zweite Übung war nämlich unter anderem über der Steiermark: „Yehaa!! Endlich hats mal wieder gscheid gscheppert.“ Ein Leobener berichtet von „zwei ordentlichen Rumplern“.

„Ziemlich deutlich gespürt und erschrocken“

Doch nicht nur über der Steiermark und über Niederösterreich hats „ordentlich gerumpelt“. Eben auch über Kärnten wurde geübt. „Ziemlich deutlich gespürt und erschrocken“, meint dazu eine Kärntnerin. Die Kärntner haben größtenteils zwei Überschallknalle gehört, diese wohl vor allem in den Bezirken Spital an der Drau und Villach-Land. Auch am Freitag, 15. November wird eben noch einmal geübt, die Flüge werden auf der Facebook-Seite des Bundesheers immer kurz davor angekündigt. Geübt wird dabei in zwei Wellen, meist einmal vormittags und einmal nachmittags.