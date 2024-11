7,4 Millionen Euro: So viel Geld wird für diese Kärntner investiert

Ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung ist das Ziel jener Strategie, für die in der Regierungssitzung am Dienstag, 12. November, auch die finanziellen Rahmenbedingungen gesichert wurden. „Konkret werden bis zum Jahr 2027 insgesamt 7,4 Millionen Euro investiert, um einerseits neuen Wohnraum zu schaffen und andererseits auch die Assistenzleistungen sukzessive auszubauen“, so Landesrätin Beate Prettner.

Land Kärnten kommt nicht nur Versorgungsauftrag nach

Das Land Kärnten komme damit nicht nur dem gesetzlich verankerten Versorgungsauftrag nach. „Durch eine entsprechende Planung und die Umsetzung passgenauer Projekte stellen wir sicher, dass die Versorgung der Menschen mit Behinderung auch bedarfs- und bedürfnisorientiert erfolgt“, betont Prettner. Dabei wird besonders darauf geachtet, bestehende bauliche und organisatorische Strukturen zu verwerten, Synergieeffekte mit bestehenden Einrichtungen zu nutzen und sich in geplante Projekte des gemeinnützigen Wohnbaus (WBF) einzubringen.

„Ausbau fördert Selbstbestimmung“

„Mit all diesen Maßnahmen kommen wir aber auch dem Auftrag nach, den wir uns als Regierung selbst auferlegt haben. So ist beispielsweise die Schaffung von innovativen Wohnmodellen für Menschen mit Behinderung auch in unserem Regierungsprogramm abgebildet“, so die Referentin für Chancengleichheit. Sie betont: „Der stetige Ausbau von Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten fördert Selbstbestimmung, soziale Teilhabe und wirtschaftliche Unabhängigkeit und entlastet auf lange Sicht in anderen Bereichen.“