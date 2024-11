Schwerer Arbeitsunfall: Kärntner (39) verletzt sich mit Kreissäge

Ein 39 Jahre alter Arbeiter erlitt am Donnerstagvormittag, 14. November, auf einer Baustelle im Bezirk Spittal beim Bedienen einer Baukreissäge schwere Verletzungen an seiner Hand. Zum genauen Unfallhergang sind noch keine Details bekannt. „Der Mann musste nach ärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden“, informiert die Polizei.