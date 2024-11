Tödliche Kollision in Oberösterreich: 84-Jähriger verstorben

Am gestrigen Mittwoch, 13. November 2024 gegen 11.40 Uhr, war ein 84-jähriger Oberösterreicher gerade mit seinem Auto in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich) auf der Pyhrnstraße in Richtung der B138 unterwegs. Ein 51-Jähriger fuhr zur selben Zeit auf der B138 von Klaus kommend in Richtung Micheldorf. Aus noch nicht näher bekannter Ursache, ist der 84-Jährige aber plötzlich in die B138 eingefahren, woraufhin er mit dem von links kommenden Autofahrer kollidierte.

84-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Da die Fahrertür am Auto des 84-Jährigen nicht geöffnet werden konnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf zur Personenrettung alarmiert. Wie die Polizei nun mitteilt, ist der 84-Jährige im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf seinen schweren Verletzungen tragischerweise erlegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 16:51 Uhr aktualisiert