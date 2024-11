Drei Neueröffnungen: Neues Leben zieht in die City Arkaden ein

Drei neue Geschäfte ziehen in die City Arkaden Klagenfurt ein.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 17:04 / ©5 Minuten

Gute Nachrichten gibt es aktuell für alle Shopping-Begeisterte! Neues Leben kehrt bald wieder in die City Arkaden Klagenfurt ein. Im November und Dezember eröffnen gleich drei neue Geschäfte ihre Pforten: MASS Shoes, Only & Sons sowie PhoneExperts Plus.

„Phone Experts“ eröffnet

Ebenfalls im November dürfen sich Besucher auf die Eröffnung von PhoneExpertsPlus freuen. Zusätzlich zum bestehenden Shop der PhoneExperts im Basement wird eine erweiterte Palette an neuen Smartphones und Refurbed-Geräten („wie neu“) angeboten. Wer sein Handy auf den neuesten Stand bringen, reparieren lassen möchte oder einfach neues Zubehör benötigt, wird bei „Phone Experts“ an der richtigen Adresse sein.

©5 Minuten Der Reperaturladen „Phone Experts“ zieht schon bald in die City Arkaden Klagenfurt ein.

Alles rund um Jeans

Allen Grund zu feiern gibt es auch am Donnerstag, 12. Dezember 2024. Mit einem „25 Prozent auf alles“-Geschenk eröffnet die Modemarke „Only & Sons“ demnächst ihre Pforten im Klagenfurter Einkaufzentrum in der Innenstadt. Besonders alle Jeans-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Die Vorbereitungen für die große Eröffnung laufen bereits auf Hochtouren.

©5 Minuten Im Modegeschäft „Only & Sons“ stehen Jeans im Mittelpunkt.

Schuhe so weit das Auge reicht

Winterzeit, ist auch Winterschuhe-Zeit! Coole Mode-Treter finden ihr künftig auch in den City-Arkaden. „Mass Shoes„, ein Modegeschäft für Schuhe und Handtaschen, eröffnet bereits nächste Woche am Mittwoch, dem 20. November 2024. Zuschlagen zahlt sich bestimmt aus: mit „minus 40 Prozent auf den zweiten, günstigeren Artikel“ wird bereits am Schaufenster für die Neueröffnung geworben.

©5 Minuten Trendige Schuhe können Shopping-Liebhaber künfig im „Mass Shoes“ in den City Arkarden shoppen.

„Bin sehr zuversichtlich“

Center Manager Ernst Hofbauer zur Entwicklung des Centers: „Die CityArkaden Klagenfurt sind und bleiben ein attraktiver Standort für Besucher und Mietpartner. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, im ersten Quartal 2025 weitere positive Nachrichten zu neuen interessanten Konzepten vermelden zu können, mit denen wir gerade in Verhandlung sind. “