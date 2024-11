Villacher Sozial-Advent öffnet: Glühwein trinken und Gutes tun

Die karitativen Vereine, Serviceclubs und Hilfsorganisationen der Region freuen sich, auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Hütte im Rahmen des Villacher Sozialadvents während der gesamten Adventzeit zu betreiben. Jahr für Jahr schließen sich die Vereine zusammen und bieten kulinarische und besondere Events, die den Weihnachtsmarkt bereichern. So können auch kleinere und neue Vereine teilnehmen, denen das notwendige Equipment oder logistische und organisatorische Möglichkeiten fehlen.

Sozialadvent gibt es seit 16 Jahren

Seit 16 Jahren bringt die ARGE Villacher Sozialadvent unter der Leitung von Marc Germeshausen, Aurora Rupeni und Christian Mak verschiedene Vereine und Initiativen zusammen, um eine gemeinsame Hütte am Villacher Hauptplatz zu bespielen und Gutes zu tun. Nach dem tragischen Tod von Gaby Sailer im letzten Jahr hat sich das Team entschieden, den Villacher Sozialadvent in ihrem Sinne weiterzuführen. Da alle Organisationen das gemeinsame Ziel verfolgen, sozial Schwache und Bedürftige in der Region direkt und ohne Verwaltungskosten zu unterstützen, ist es dem Team gelungen, karitative Vereine und Serviceclubs erneut für die gemeinsame Hütte zu gewinnen. Die Hütte wird die gesamte Adventzeit, auch an Wochentagen, neben dem Weihnachtsexpress am Hauptplatz geöffnet sein, vom 15. November bis zum 31. Dezember 2024.

Regionale Produkte

Es ist der ARGE ein besonderes Anliegen, regionale Produkte zu nutzen. Der Apfelsaft und Most kommen aus dem Lavanttal, der Cabernet vom italienischen Weinbauern. Eine besondere Attraktion ist die heiße Schokolade vor Ort. Hausgemachte Kekse und Eierlikör bieten ideale Geschenkideen, und für Macramé-Fans gibt es Dekor von der Kärntner Knotenliebe. „Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere Getränke diabetikerfreundlich sind und nur minimal gesüßt werden, um allen Besuchern Genuss ohne Bedenken zu ermöglichen.“, freut sich Koordinator Marc Germeshausen. Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kasse und werden gerecht unter den Vereinen aufgeteilt, unabhängig davon, ob sie am Wochenende oder unter der Woche vertreten sind. Zusätzlich haben sich die Vereine darauf verständigt, 10 % der Einnahmen für ein gemeinsames Charity-Projekt zu verwenden, das hilfsbedürftigen Villacher Familien zugutekommt.

Weihnachtswichtel Stanislaus

Dieses Jahr wird es fünf Termine geben, an denen der Weihnachtswichtel Stanislaus Geschichten erzählt. Um 16 Uhr wird er am 21. und 28. November sowie am 4., 12. und 19. Dezember an der Sozialadvent-Hütte zu Gast sein. Am 6. Dezember besucht zudem der Heilige Nikolaus die Hütte um 15 Uhr. Für den Gaumen gibt es am 8. Oktober frisch zubereitetes Chili con Carne.