ÖVP klagt Herbert Kickl: Wird er jetzt ausgeliefert?

Nach einer Klage der ÖVP beantragt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nun die Auslieferung von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Der Hintergrund liegt in vermeintlichen Falschaussagen bzw. in „wahrheitswidrigen Angaben“ am 11. April, als er vor dem Untersuchungsausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ geladen worden war. Dabei geht es vor allem um seine Aussagen im Zusammenhang mit Inseratenvergaben. Ermitteln kann die WKStA aber erst, wenn Kickl ausgeliefert wird, das wird nun der Immunitätsausschuss und darauf folgend der Nationalrat zu entscheiden haben.

Warum muss Herbert Kickl ausgeliefert werden? In Österreich genießen Nationalrats-Abgeordnete – und ein solcher ist Herbert Kickl – parlamentarische Immunität. Diese schützt sie vor Strafverfolgung. Um eine solche möglich zu machen, braucht es eben die Zustimmung des Nationalrats.

