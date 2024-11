Steirisches Pistengütesiegel 2024 geht an diese acht Skigebiete

Das steirische Pistengütesiegel ist ein wahres Aushängeschild für den Wintersport in der Steiermark. Ein Skigebiet, das diesen „Oscar“ verliehen bekommt, ist Top-Destination und Garant für höchste Qualitätsstandards, wie Fabrice Giradoni, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO Steiermark betont: „Das Siegel steht für sichere und optimal präparierte Pisten, moderne Infrastruktur und umfassende Sicherheitsmaßnahmen. Für den Tourismus der jeweiligen Region ist diese Auszeichnung ein Asset, denn sie stärkt das Vertrauen der Gäste, die bei der Wahl ihres Skigebiets auf Sicherheit und Top-Qualität setzen.“

Ausgezeichnet: Das sind die acht „Oscar“-Preisträger

In der Steiermark seien Wintersportler diesbezüglich bestens aufgehoben, ist auch WKO Steiermark Präsident Josef Herk, der die Verleihung gemeinsam mit Giradoni und dem Vorsitzenden der Pistengütesiegelkommission, Thomas Weihs, sowie Nationalrätin Daniela Gmeinbauer (in Vertretung von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl) am 13. November am Grazer Schloßberg vornahm. „Die steirischen Seilbahnen stehen nicht nur für Top-Qualität im Wintersport, sie sind in vielen Regionen auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls- und Arbeitgeber, der durch die touristischen und handelsspezifischen Konsumeffekte 420 Millionen Euro an Wertschöpfung pro Jahr generiert“, so Herk.

©Lunghammer Große Freude bei den ausgezeichneten Skigebieten.

Gaaler Lifte – Ski fahren, wo Weltmeister trainieren

Die Gaaler Lifte bieten ein besonderes Skierlebnis, das vor allem durch die „FUNTASTIC Slope“ besticht: eine Piste, die mit schnittigen Steilkurven, Sprüngen, Wellen und einem Riesenkreisel samt Tunneldurchfahrt begeistert. Interaktive Elemente und lustige Figuren garantieren zusätzlichen Spaß. Für Adrenalinjunkies wird sogar Nachtskifahren angeboten – bei romantischer Atmosphäre genießen Skifahrer und Snowboarder das Erlebnis auf frisch präparierten Pisten. Ein weiteres Highlight ist die „Schi GaalaXie“, das innovativste Kinderland und Einsteigerareal, wo auf 2 Hektar Fläche endlose Möglichkeiten zum Skifahren und Snowboarden geboten werden. Mit einem 60 m langen Förderband geht es bequem in luftige Höhen, und das „Wohnzimmer“ auf der Piste bietet einen gemütlichen Rastplatz für eine wohlverdiente Pause.

Galsterbergalm Bahnen – Galsterberg, der Erlebnisberg

Nur 20 Minuten von Schladming entfernt, bietet der Galsterberg eine Vielzahl an Wintersportmöglichkeiten. Mit seinen 5 modernen Seilbahnen und Liftanlagen, darunter die hochmoderne 10er-Gondelbahn, garantiert das Skigebiet Pistenvergnügen auf 15 km Abfahrt. Besonders beeindruckend ist die 5 km lange Rodelbahn, die sowohl tagsüber als auch bei Nacht für viel Spaß sorgt. Das „Galstiland“, ein gallisches Skidorf, bietet Kindern Spiel und Spaß, während drei Funruns sowohl kleine als auch große Pistenflöhe begeistern. Dank umfassender Investitionen, wie etwa der Fertigstellung der Skiüberführung Pirklalm und einer neuen Photovoltaikanlage an der Talstation, setzt das Skigebiet auf nachhaltiges Handeln. Die Nutzung von HVO bei Pistengeräten reduziert den CO2-Ausstoß um 90 %, und das innovative Schneemanagement sorgt für optimale Pistenbedingungen. Auch im Sommer wurde in die Infrastruktur investiert, um das Skierlebnis weiter zu verbessern.

Lachtal-Lifte und Seilbahnen – Lachtal legendär

Die Heimat der Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer, das Lachtal, ist bekannt für seinen hochalpinen Charakter und die Weitläufigkeit des Skigebiets. Auf bis zu 2.222 Meter Seehöhe bietet das Lachtal 36 km an Pisten und Skirouten, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Skifahrer ein Paradies darstellen. Die Bergstation des „Zinkenliftes“ ist die höchste Liftstation der Steiermark. Neben der romantischen Höhenloipe auf 1.600 Metern erfreuen sich die Gäste an der beliebten Rodelbahn und dem traditionellen Skihüttenflair. Das „Kinder-Lachtal“ ist ein Highlight für die Kleinen: Mit Baby-Lift, Zauberteppich und dem Erlebnisparcours „Wildes Lachtal“, wo Kinder auf Tiere wie Hirsch und Bambi treffen, bietet es ein spannendes Ski-Abenteuer. Höchste Anerkennung erhielt das Lachtal durch internationale Auszeichnungen wie das Internationale Pistengütesiegel in Gold sowie mehrere Trophäen im Bereich Beschneiung und Pistenpräparierung. Auch 2024 kürte „skiresort.de“ das Lachtal als führendes Skigebiet in der Kategorie „Geheimtipp“ – eine verdiente Ehrung für ein Skigebiet, das auf Tradition und Qualität setzt.

Lobmingtal – Klein, aber oho: Familienfreundliches Skivergnügen

Das Skigebiet im Lobmingtal gehört der Gemeinde und bietet mit einem Schlepplift sowie einem Kinder-Seillift ideale Bedingungen für Familien und Einsteiger. Am 16. Dezember 2024 startet die Wintersaison, und das Skigebiet lädt alle ein, die das Skifahren in entspannter und familiärer Atmosphäre genießen möchten. Besonders attraktiv ist die kurze Anfahrt, die das Lobmingtal zu einem beliebten Ausflugsziel für Einheimische und Gäste macht. Der kostenlose Kinderlift ist ein Highlight für Familien, die ihren Kleinen einen ersten Einblick in die Skiwelt ermöglichen wollen. Neben den Pisten gibt es einen Eislaufplatz und einen Zipfelbob-Verleih, die für Abwechslung sorgen. Das Lobmingtal bietet ein Rundum-Erlebnis für die ganze Familie – fernab der Hektik der großen Skigebiete. Um immer beste Bedingungen zu garantieren, wurde kräftig in die Beschneiung investiert. So können die Gäste auf durchgehend gute Pistenverhältnisse zählen. Die Gemeinde verfolgt das Ziel, das Skigebiet zukunftsfit zu halten und jedem die Möglichkeit zu geben, das Skifahren zu erlernen und zu genießen. Dazu zählen auch besondere Erlebnisse wie das Nachtskifahren, das den Besuchern ein romantisches Wintersporterlebnis unter dem Sternenhimmel bietet.

Planai-Hochwurzen-Bahnen – Maßstäbe in Innovation und Nachhaltigkeit

Ab Dezember 2024 setzen die Planai-Hochwurzen-Bahnen mit der Neugestaltung des Talstationsgebäudes Planai West und der neuen 10er-Kabinenbahn „Rohrmoos I“ neue Maßstäbe. Diese moderne Seilbahn mit einer Förderkapazität von 2.300 Personen pro Stunde sorgt dank 30 Panorama-Gondeln für höchsten Fahrgastkomfort. Skier und Snowboards können bequem in den Gondeln mitgeführt werden, was den Ein- und Ausstieg, besonders für Familien, erheblich erleichtert. Neben der Bahn wird das neu gestaltete Talstationsgebäude „Planai West“ ein weiteres Wintersportzentrum schaffen, das moderne Infrastruktur mit einer Bar, einem Sportgeschäft und Skidepots bietet. Dank seiner Nähe zum Bahnhof Schladming ist es für Tagesgäste optimal erreichbar. Ein weiteres Highlight des Gebiets ist die rundum erneuerte Dachstein-Bergstation. Unter dem Motto „Energiekristall“ liegt der Fokus hier auf Nachhaltigkeit: 80 % des Energiebedarfs können durch eine Photovoltaikanlage gedeckt werden. Zudem bietet die Bergstation mit einem stilvollen Gletscherrestaurant, der neuen „Himmelsbar“ und mehreren Aussichtsplattformen spektakuläre Erlebnisse, die den Besuchern unvergessliche Ausblicke auf den Dachstein bieten.

Planneralm – Authentisches Wintererlebnis auf Naturschnee

Auf 1.600 bis 2.200 Metern bietet die Planneralm ein einzigartiges Wintererlebnis abseits des Massentourismus. Mit über 100 Hektar für Skifahrer und Freerider, die naturnahe Winterabenteuer suchen, ist die Planneralm bekannt für ihre Schneesicherheit und den Fokus auf Naturschnee, der von der Vorsaison bis Ostern für optimale Pistenverhältnisse sorgt. Zur kommenden Saison eröffnet der Planner Alpenhof mit 80 Betten, Restaurant und Schirmbar direkt an der Piste. Auch die Ewishütte lädt als neue Einkehrmöglichkeit zu gemütlichen Pausen ein. Die Planneralm bleibt ein Geheimtipp für alle, die einen ruhigen, naturverbundenen Winterurlaub suchen. Familien und Freerider genießen hier ein ursprüngliches Skivergnügen fernab vom Trubel.

Salzstiegl: Familienparadies für Klein & Groß

Seit über 30 Jahren begeistert das Skigebiet Salzstiegl in der Weststeiermark Wintersportfans jeden Alters und hat sich dabei ganz auf die Bedürfnisse von Familien spezialisiert. Mit seinem familienfreundlichen Areal und einem zentralen Ausgangspunkt können Kinder hier sogar sicher und selbstständig unterwegs sein, ohne dass Eltern sich Sorgen machen müssen. Auf den 12 Pistenkilometern bietet Salzstiegl vom Zwergenlift über den Zauberteppich bis zu anspruchsvolleren Strecken eine Vielzahl an Möglichkeiten für Anfänger und Fortgeschrittene. Neu ist die 2 km lange Rodelbahn, die Freitag und Samstag bei Nacht beleuchtet wird. Der „Rodelexpress“ bringt die Gäste schnell und bequem zum Start der Rodelstrecke. Mit dem neu installierten Skidata-Eintrittskartensystem können Skipässe nun bequem online gebucht werden, ohne Warteschlangen vor Ort. Ergänzt wird das Angebot durch zwei frisch renovierte Kegelbahnen. In Sachen Nachhaltigkeit setzt Salzstiegl ebenfalls Maßstäbe: Ein weiteres Windrad ist für nächstes Jahr geplant, das zusammen mit der bestehenden Windkraftanlage und einer Photovoltaikanlage einen Großteil des Stroms liefert – ein Beitrag zum umweltfreundlichen Skivergnügen!

Bergbahnen Stuhleck

Das Skigebiet Stuhleck in Spital am Semmering ist mit seinen 26 km Pisten und 12

Liftanlagen das größte Skigebiet im Osten Österreichs. Die breite Auswahl an leichten bis

mittelschweren Pisten und ein großzügiges Kinderareal machen das Skigebiet besonders

familienfreundlich und bieten auch Anfängern ideale Bedingungen. Ein Highlight ist die

fünf Kilometer lange Naturrodelbahn, die mit dem Maskottchen Semmi und seinen

Freunden gestaltet ist, was vor allem für Kinder eine Attraktion darstellt. Neu ist die

Stuhleck-App: Damit bekommen Skigäste exklusive Vorteile wie Rabatte und spezielle

Angebote. Eine besonders praktische Funktion zeigt in Echtzeit die Auslastung an den

Liften an, um Wartezeiten zu vermeiden und die Pisten effizient zu nutzen. Die App bietet zudem einen interaktiven Pistenplan mit Live-Position, damit sich Gruppen auch unterwegs einfach finden können. Weitere Funktionen umfassen aktuelle Wetterinformationen, Webcams und den Status der Lifte und Pisten, sodass alle Infos für den perfekten Skitag stets griffbereit sind.