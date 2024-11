Sieg in Kasachstan: Österreich mit souveränem 2:0

Es dauerte nur 15 Minuten, ehe es in Almaty (Kasachstan) 1:0 für Österreich stand. Christoph Baumgartner hat für den ersten Treffer des heimischen Nationalteams gesorgt. Schon früh war damit klar: Nur hinten reinstellen wird sich Kasachstan nicht können. Zwischen der 23. und der 25. Minute kam es dann für die Kasachen faustdick. Erst sah Marochkin rot nach einem Foul als letzter Mann, dann verwertete auch noch Michael Gregoritsch den fällig Freistoß.

Österreicher spielen Sieg nach Hause

Österreich führte also nach 25 Minuten mit 2:0 und war auch noch einen Mann mehr am Spielfeld. Danach spielten die Österreicher die Partie locker nach Hause und ließen nichts mehr anbrennen. Ein weiterer Treffer sollte allerdings auch nicht mehr fallen. Mit dem 2:0-Sieg bleibt Österreich jedenfalls auf Aufstiegskurs in der Nations League. Der letzte Gegner ist Slowenien am Sonntag, 17. November, in Wien.