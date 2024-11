Fast Millionen-Schaden: Mann nimmt „immer wieder“ Geld aus Hotel-Kasse

Die Polizei hat ermittelt und einen 49-jährigen Pinzgauer (Salzburg) ausgeforscht. Er soll in einem Hotel immer wieder Geld aus der Kasse genommen haben.

Die Polizei hat ermittelt und einen 49-jährigen Pinzgauer (Salzburg) ausgeforscht. Er soll in einem Hotel immer wieder Geld aus der Kasse genommen haben.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 18:22 / ©5 Minuten

Zwischen Juni 2018 und Juni 2024 soll ein 49-jähriger Pinzgauer (Salzburg) „immer wieder Beträge aus der Kasse genommen haben“, wie die Polizei nun berichtet. Er soll dabei in einem Hotel elektronische Daten manipuliert haben. Über die Jahre fiel die Differenz dann aber in der Buchhaltung immer mehr auf, durch intensive Ermittlungen konnte der Pinzgauer dann auch mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Bei der Vernehmung sei er dann teilgeständig gewesen. Durch die Tat entstand ein Schaden von rund 850.000 Euro, der Beschuldigte wird nun angezeigt.