Geldregen: Wieder räumte ein Steirer ein kleines Vermögen ab

Die „sechs Richtigen“ waren diesmal die Zahlen 10, 17, 20, 21, 24 und 36. Doch zum vierten Mal in Folge konnte den Jackpot niemand knacken. Damit heißt es nun Vierfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“, am Sonntag geht es dann um fünf Millionen Euro. Es ist der achte Vierfachjackpot in diesem Jahr, vier der bisherigen Vierfachjackpots entwickelten sich noch zu einem Fünffachjackpot weiter.

Steirer freut sich über 69.000 Euro

Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl, je ein Gewinn wurde in der Steiermark und via win2day erzielt. In der Steiermark war es der zweite von fünf Tipps, der anstelle der 36 die Zusatzzahl 19 beinhaltete. Beim Fünfer mit Zusatzzahl via win2day fehlte hingegen auf dem zweiten von zwei Tipps die Zahl 21 auf den Lotto Sechser. Beide Gewinne wurde auf einem Lotto Normalschein getippt und beide Gewinner dürfen sich über je knapp 69.000 Euro freuen.

Lotto Plus endete ohne Sechser

Auch die vergangene LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Davon profitieren wiederum die 50 Gewinner:innen eines LottoPlus Fünfers. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde auf sie aufgeteilt, jeder LottoPlus Fünfer erhält somit 7.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es dann um 350.000 Euro.

Joker: Solo-Gewinn in Tirol

Beim Joker gab am Mittwoch einen Solo-Gewinn. Ein Spielteilnehmer aus Tirol hatte auf dem zweiten von zwei Quicktipps die richtigen Jokerzahlen, damit gehen 233.000 Euro nach Tirol. Die Lotto Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.