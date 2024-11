Mehrere Festnahmen im Braunauer Drogen-Milieu

Die Polizei hat in Braunau gleich mehrere Personen aus dem Drogen-Milieu festgenommen.

Ermittlungen im Drogen-Milieu ergaben: Der Beschuldigte hatte eine „nicht unbeträchtliche Bargeldmenge in Kokainankäufe investiert“, wie die Polizei nun berichtet. Als Lieferant wurde zudem ein 29-jähriger Braunauer mit ägyptischen Wurzeln identifiziert. Anfang November wurden dann Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei welchen an zwei Standorten im Stadtgebiet von Braunau knapp 2,5 Kilogramm verschiedenster Suchtmittel gefunden wurden – darunter ein halbes Kilogramm synthetische Drogen. Zudem wurden größere Bargeldmengen und Verpackungsmaterialien sichergestellt.

Drei weitere Festnahmen

Sowohl der 29-Jährige als auch zwei weitere Männer im Alter von 29 und 23 Jahren, die sich zum Zeitpunkt der Untersuchung im Drogenbunker, einem Schrebergarten im städtischen August befanden, wurden vorläufig festgenommen. Durch die Auswertung der Spurenlage sowie der Vernehmungen der Beschuldigten wurde bekannt, dass der 29-jährige, beschäftigungslose Haupttäter, seit mehreren Wochen Drogen via Darknet bestellt und in Folge diese Suchtmittel, darunter einen Kilo Amphetamin, über einen Kilo Marihuana sowie ca. 70 Gramm Kokain als auch geringe Falschgeldbestände mittels Auto nach Österreich geschmuggelt hat. Sowohl vom Schrebergarten als auch seinem Wohnsitz ausgehend, verkaufte er die Drogen an Abnehmer weiter.