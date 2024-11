„So ein Dreckiger“: Forsthaus Rampensau-Drama erreicht seinen Höhepunkt

Veröffentlicht am 14. November 2024, 18:59 / ©Montage ATV

„Ich bin mehr als stolz“, sagt Carmen über Jazz Gittis bisherige Leistung im Forsthaus. Denn für sie und Jazz Gitti steht ein entscheidender Moment bevor. Gemeinsam mit den #BSF-Lieblingen Sarah & Stefan müssen sie im Raus-Rein-Spiel antreten und wortwörtlich eine ruhige Kugel schieben. Wer beweist Präzision sowie Biss und schafft es am besten Tischtennisbälle über ein Maßband in Gläser rollen zu lassen und schafft damit den Verbleib im „Forsthaus Rampensau“? Es wird spannend.

Forsthaus Rampensau-Drama: „Der wird ein Donnerwetter erleben“

Doch auch die Hemmungen fallen endgültig auf der Kärntner Alm: „Der kann froh sein, dass ich ihm die Nase nicht auf grad richt‘ heut“, wütet Reality-Star Zoe durchs Forsthaus. Während die anderen Promi-Paare ordentlich feiern, tobt es in Zoe. Denn laut Team-Kollege Robert soll Social Media-Star Max laut über seine Vergangenheit mit Zoe geplaudert haben, ja sogar das Wort „antupfen“ soll gefallen sein. Und das ohne ihre Anwesenheit. Für Zoe geht das zu weit: „Der wird ein Donnerwetter erleben, Allianz hin oder her“ und führt fort „So ein Dreckiger“.

Nackte Tatsachen beim Armdrücken

Max hingegen bekommt vom großen Ärger zu Beginn kaum etwas mit. Er bricht nämlich nicht nur sein „Alkohol-Zölibat“, sondern tritt auch noch im Armdrücken gegen Stefan an und lernt in Flirtlaune Kontrahentin Nadja ein bisschen besser kennen. Doch schon bald der Schock: Bricht die Allianz und der Frieden zwischen den beiden? „Ja, ich hab mich ein bisserl ang’schissen“, gesteht der taffe Lausbub. Wer wissen will, wie es ausgeht, sollte die Folge heute Abend nicht verpassen. „Forsthaus Rampensau“ läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV.