Banken vor großer Änderung: Darüber können sich alle Kunden freuen

Ab 2025 wird sich für Bank-Kunden in der gesamten EU im Bereich der Sofortüberweisungen so einiges ändern.

EU-weit wird sich bei den online-Überweisungen im kommenden Jahr so einiges ändern. Vor allem die Echtzeitüberweisung (auch Sofort- oder „Express“-Überweisung) wird dabei wohl einen regelrechten Push bekommen. Wohl ab Herbst 2025 ist es verpflichtend, dass die Echtzeitüberweisung angeboten wird. Wir haben nachgefragt, wie sich Österreichs Banken auf diese Änderung vorbereiten.

Banken in Österreich bereiten sich „intensiv auf Umsetzung“ vor

Wie Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich, gegenüber 5 Minuten erklärt, würden sich die Banken in Österreich „intensiv auf die Umsetzung der neuen EU-Verordnung zu Instant Payments vorbereiten und an der Anpassung ihrer Systeme und Prozesse arbeiten“. Die Sofortzahlungen müssen künftig sowohl gesendet als auch empfangen werden können, wobei eine maximale Durchführungszeit von zehn Sekunden von der Freigabe des Auftrags bis zum Empfängerkonto gelte, weiß Rudorfer.

Wie viel werden Sofortüberweisungen künftig kosten?

Die Preise, die für Sofortzahlungen anfallen, müssen künftig an jene von herkömmlichen Überweisungen angepasst werden. Aktuell zahlt man für Sofortüberweisungen zwischen einige Cent und knapp zwei Euro, gewöhnliche Überweisungen sind in den allermeisten Fällen gratis. „Insgesamt sind aber auch die Preise Sache jedes einzelnen Instituts und unterliegen dem Wettbewerb“, so Rudorfer weiter. Ausschlaggebend bei der Bepreisung der Sofortzahlung sei übrigens das Preisniveau der jeweiligen Kundengruppe.

Wie viele Österreicher nehmen Sofortüberweisung in Anspruch?

Auf die Frage hin, wie viele Österreicher derzeit tatsächlich die Möglichkeit der Sofortüberweisung in Anspruch nehmen, meint Rudorfer gegenüber 5 Minuten: „Die Nutzung von Sofortüberweisungen nimmt stetig zu, macht aber noch einen relativ geringen Anteil am Gesamtvolumen der Überweisungen aus.“ Man rechnet jedoch „mit einem deutlichen Anstieg der Nutzung“, wenn die neuen Regelungen im Jahr 2025 dann greifen.

„Kostengünstige Sofortüberweisungen werden Kundennutzen erhöhen“

Ruhdorfer sieht außerdem „ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis“ beim Zahlungsverkehr in Österreich im europäischen Vergleich. „Die Einführung kostengünstiger Sofortüberweisungen wird dieses Verhältnis noch weiter verbessern und den Kundennutzen erhöhen“, so der Sparten-Geschäftsführer in der Wirtschaftskammer abschließend.