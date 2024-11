Prost! DAC-Weinpräsentation in Graz war ein voller Erfolg

Das Event fand am Donnerstag, dem 14. November 2024, von 14 bis 20 Uhr statt.

Das Event fand am Donnerstag, dem 14. November 2024, von 14 bis 20 Uhr statt.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 20:10 / ©5 Minuten

Es war eine einzigartige Gelegenheit für Feinschmecker und Genießer: Der Verband Blaufränkisch Mittelburgenland lud herzlich zur Mittelburgenland-DAC-Weinpräsentation in der Alten Universität Graz ein. Das Event fand am Donnerstag, dem 14. November 2023, von 14 bis 20 Uhr statt. Das Interesse an der Veranstaltung war groß, denn zahlreiche Gäste folgten der Einladung und erlebten einen unvergesslichen Abend. Für nur 15 Euro Verkostungsbeitrag konnten sich Besucher den ganzen Abend nach Lust und Laune den Gaumen verwöhnen lassen. Weitere Informationen zum Verband Blaufränkisch Mittelburgenland findest du hier.