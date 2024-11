Gleich drei Mal: Hier macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck in Wien Halt

Am 10., 12. und 13. Dezember wird der Coca-Cola-Weihnachtstruck die Wiener begeistern. Rot und hell beleuchtet wird der Truck dabei Halt in der Leopoldstadt (2. Bezirk), in Liesing (23. Bezirk) und in Favoriten (10. Bezirk) machen.

©Coca Cola Österreich Gleich drei Mal macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck im Rahmen seiner Österreich-Tour in Wien Halt.

Hier bleibt der Coca-Cola-Weihnachtstruck in Wien stehen

Am Dienstag, 10. Dezember, wird er um 17 Uhr am Riesenradplatz im Wiener Prater einfahren und bis 20 Uhr bleiben. Zu den selben Zeitpunkten findet das weihnachtliche Event auch am Donnerstag, 12. Dezember, in der Perfektastraße 106 beim dortigen Billa und am Freitag, 13. Dezember, beim Hofer in der Davidgasse 82-90 statt. Start ist jeweils schon um 16 Uhr, der Truck fährt jedoch immer um 17 Uhr ein.

Wann und wo der Coca-Cola-Weihnachtstruck in Wien Halt machen wird: Am Dienstag, 10. Dezember, von 17 bis 20 Uhr: Riesenradplatz, Wiener Prater, 1020 Wien

Am Donnerstag, 12. Dezember, von 17 bis 20 Uhr: Perfektastraße 106 beim dortigen Billa, 1230 Wien

Am Freitag, 13. Dezember, von 17 bis 20 Uhr: Davidgasse 82-90 beim dortigen Hofer, 1100 Wien

Man kann sich auch mit dem Truck ablichten lassen

Auf der Coca-Cola-Österreich-Website verspricht man „Festtagsstimmung“ und einen „magischen Abend voller Spiel, Spaß und guter Laune“. Übrigens: Es besteht auch wieder die Möglichkeit, sich bei einem Photopoint mit dem Truck ablichten zu lassen, zudem kann man personalisierte Coca-Cola-Zero-Dosen mit nach Hause nehmen