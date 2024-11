Polizei nimmt Einbrecherin (25) in Wien fest

Polizeieinsatz in Favoriten (10. Bezirk): Eine Frau soll versucht haben, in Büroräumlichkeiten einzubrechen.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 13. November um 1.45 Uhr, wurde die Polizei im 10. Wiener Gemeindebezirk (Favoriten) zu einem mutmaßlich laufenden Einbruchsdiebstahl in ein Wohnheim gerufen. „Ein Betreuer hatte beobachtet, wie jemand mit einer Taschenlampe die Gänge des Wohnheims abging und versucht haben soll, die Türen zu Büroräumlichkeiten zu öffnen“, so die Polizei in einer Aussendung.

Landeskriminalamt übernimmt nun die Ermittlungen

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten vor Ort dann die Tatverdächtige, eine 25-jährige Ungarin, anhalten und vorläufig festnehmen. Die Frau, nach der bereits wegen weiterer Einbruchsdiebstähle gefahndet wurde, zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und erklärte, dass es sich bei den von ihr mitgeführten spitzen Gegenständen um Tatwerkzeug handelte. Sie wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht. Nun übernimmt das Landeskriminalamt die Ermittlungen.