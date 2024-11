Hubschrauber im Einsatz: Hotelangestellter von Balkon gefallen

Auch der Rettungshubschrauber stand in Hintertux (Bezirk Schwaz, Tirol) im Einsatz, nachdem ein Hotelangestellter vom Balkon gefallen war.

Auch der Rettungshubschrauber stand in Hintertux (Bezirk Schwaz, Tirol) im Einsatz, nachdem ein Hotelangestellter vom Balkon gefallen war.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 20:41 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Der Angestellte soll dabei etwa drei bis vier Meter vom Balkon seines Personalzimmers auf den darunterliegenden, gepflasterten Notausgang gestürzt sein. Die Polizei vermutet seine starke Alkoholisierung als Grund für den Sturz. Der Hotelangestellte verletzte sich dabei sowohl am Kopf als auch am rechten Arm und wurde in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen.