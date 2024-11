Villacher Advent startet: Das zahlst du heuer für Glühwein und Punsch

Für viele ist die Adventzeit, das Highlight des Jahres. Verschiedenste Düfte ziehen durch die Stadt. Und morgen eröffnet der Villacher Advent. Doch was bezahlt man heuer dort für Glühwein und Co?

Am 15. November um 18 Uhr ist es so weit und der Villacher Advent wird eröffnet. Natürlich gibt es auch wieder Hütten mit Glühwein und Co. 5 Minuten hat sich ein wenig umgehört, um die Preise der beliebten Hei´ßgetränke wie Punsch herauszufinden. So zahlst du im Bereich des Hauptplatzes im Schnitt 4,80 Euro für einen Glühwein, ein Glühmost kostet in etwa 4,50 Euro. Ein Punsch kostet beim Schumis 5 Euro. Für die alkoholfreie Variante zahlst du bei der Le Bar Hütte beispielsweise 4,20 Euro. Letztes Jahr kostete, zum Vergleich, der Glühwein zwischen 3,90 und 4,60 Euro.

