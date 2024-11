Ein paar Regentropfen in Wien – danach bessert sich das Wetter

In Wien werden während der ersten Tageshälfte am Freitag von Nordwesten her wiederholt dichte Wolken durchziehen, gelegentlich fallen auch ein paar Regentropfen. „Am Nachmittag bessert sich aber das Wetter und die Sonne kommt noch zeitweise zum Vorschein“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. In der Früh wird es rund fünf Grad haben, die Tageshöchsttemperaturen steigen auf bis zu neun Grad an.