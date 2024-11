Nebel, Sonne und ein paar Schneeflocken: So wird das Wetter am Freitag

Das Wetter wird am Freitag in Österreich größtenteils sonnig sein.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 20:49 / ©5 Minuten

Südlich des Alpenhauptkammes und inneralpin könnte es am Freitag lokal Nebel oder Hochnebel geben, abseits davon überwiegt meist der Sonnenschein. „Im Norden und Osten ziehen hingegen noch wiederholt dichte Wolken durch, die von Salzburg ostwärts außerdem auch noch ein paar Regentropfen, oberhalb von 1.000 Metern auch ein paar Schneeflocken bringen“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Am Nachmittag sollte es aber auflockern, woraufhin sich die Sonne häufiger zeigt. Die Tiefsttemperaturen liegen bei minus vier bis plus sechs Grad, die Höchstwerte zwischen fünf und elf Grad.