Absage von Güterbahntrasse erhitzt die Kärntner Gemüter

Heute wurde bekannt, dass die ÖBB dem Land Kärnten eine Absage zu Eisenbahntrasse gegeben hat. Städtebund und Gemeindebund wollen die ÖBB nicht aus ihrer Verantwortung gegenüber 200.000 Lärmbetroffenen entlassen und fordern die Verantwortlichen zum Umdenken auf. Auch andere Kärntner melden sich zu Wort.

Städtebund und Gemeindebund protestierten

Heutige haben die Österreichischen Bundesbahnen die Verlegung des Güterverkehrs weg vom Wörthersee endgültig aus ihren Überlegungen gestrichen. „Das ist eine entsetzliche Fehlentscheidung der ÖBB“, sagt Kärntens Städtebund-Obmann Günther Albel. „Längst weiß man, dass der Güterverkehr von Jahr zu Jahr zunehmen wird.“ Die Belastung für bis zu 200.000 Anrainer:innen werde damit konstant zunehmen. Als Infrastruktur-Unternehmen habe die ÖBB nicht kurzfristig, sondern in Jahrzehnten und Generationen zu denken. „Dass sie den Kärntnern und vor allem ihren Kindern nun eine unzumutbare Verkehrsbelastung hinterlässt, ist inakzeptabel. Hier ist das letzte Wort noch nicht gefallen“, sagt der 1. Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant. Der Kärntner Zentralraum sei nicht zuletzt wegen seiner touristischen Stärke die unverzichtbare Wirtschafts-Lokomotive des gesamten Bundeslandes und dürfe gerade von den staatlichen ÖBB nicht dermaßen stiefmütterlich behandelt werden.

„Das ist eine entsetzliche Fehlentscheidung der ÖBB", sagt Kärntens Städtebund-Obmann Günther Albel.

Das sagt das Team Kärnten

„Seit Jahren wird gebetsmühlenartig auf eine eigene Güterverkehrstrasse gedrängt, die den Zentralraum, insbesondere den Bereich Wörthersee, massiv entlasten soll. Diese findet sich im Bahn-Zielnetz 2040+ des Bundes und der ÖBB aber weiterhin nicht wieder und das zum Leidwesen der betroffenen Bevölkerung. Der Bahnlärm wird sich in den kommenden Jahren in diesem Bereich noch massiv steigern“, betont Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer und fordert einmal mehr, dass die Güterbahntrasse noch nachträglich ins Bahn-Zielnetz 2040+ aufgenommen werden soll. Das aktuelle Vorgehen des Bundes und der ÖBB in dieser so wichtigen Sachfrage deute nicht auf ein vorhandenes Standing Kärntens, ergänzt Köfer. Köfer setzt sich zudem gemeinsam mit TK-LAbg. Franz Josef Smrtnik weiterhin auch dafür ein, dass es nach der Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung der Koralmbahn zu einem Stopp der Intercity-Züge bzw. Schnellzüge am Bahnhof Kühnsdorf-Völkermarkt kommt: „Dieser Halt ist für den gesamten Südkärntner Raum von enormer Bedeutung und das nicht nur aus touristischer Sicht, sondern auch für Pendler.“ Die beiden Team Kärnten-Vertreter fordern gemeinsame Kraftanstrengungen von Seiten des Landes und der ÖBB in diese Richtung. Das Argument, dass durch diesen Halt zu viel Zeit vergeht, lassen Köfer und Smrtnik nicht gelten: „Diese Minuten muss man im Sinne der Versorgung eines großen Gebietes in Kauf nehmen. Wir pochen jedenfalls auf einen überregionalen Verkehrshalt in Kühnsdorf.“

Auch Team Kärnten Chef Bgm. Gerhard Köfer übt Kritik.

Kärntens Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig übt harsche Kritik

„Die ÖBB lässt die Kärntner Bevölkerung einmal mehr schamlos im Stich. Diese rücksichtslose Vorgehensweise auf dem Rücken eines Bundeslandes werde ich so nicht hinnehmen. Auch die gescheiterte Ministerin Gewessler zeigt damit deutlich, dass sie bis zuletzt nichts für uns übrig hat“, übt Kärntens Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig harsche Kritik an den heute, Donnerstag, medial getätigten Aussagen der ÖBB. Demnach seien sowohl eine eigene Güterbahntrasse für den Zentralraum als auch ein Fernverkehrshalt in Kühnsdorf bei der ÖBB endgültig von Tisch. Dies sei der nächste Schlag ins Gesicht, nachdem erst vor kurzem die Railjets von der Südbahn abgezogen wurden. Schuschnig erinnert die ÖBB Konzernspitze, dass auf politischer Ebene und auch mit der ÖBB laufend Verhandlungen geführt wurden. „Dass nun einzelne Mitarbeiter das Land vor vermeintlich vollendete Tatsachen stellen, ist eine bodenlose Frechheit. Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen“, betont Schuschnig, der nun auch die Gespräche mit der Westbahn intensivieren will: „Wer als von den Steuerzahlern hochsubventioniertes Unternehmen so mit Kärnten umgeht, stellt sich als Partner selbst in Frage.“

„Die ÖBB lässt die Kärntner Bevölkerung einmal mehr schamlos im Stich", sagt Kärntens Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig

Kärnten brauche eine langfristige Lösung

Schuschnig pocht weiter darauf, dass eine eigene Güterbahntrasse schnellstmöglich in den ÖBB-Rahmenplan aufgenommen wird und die schnellen Züge der Koralmbahn in Kühnsdorf halten. „Die Zeit zu evaluieren ist vorbei, es braucht auch keine neuerlichen Studien, die Fakten liegen längst am Tisch, und ab 2026 fährt die Koralmbahn.“ Kärnten brauche eine langfristige Lösung, damit der Güterbahnlärm aus dem Zentralraum verbannt wird. „Es führt kein Weg an einer eigenen Bahntrasse vorbei!“, so Schuschnig. Ganz Kärnten stehe geschlossen hinter dieser Forderung, es liegen einstimmige Landtagsbeschlüsse vor, und auch ein abgestimmter Korridorverlauf wurde erarbeitet. „Die lauten Züge dürfen nicht noch Jahrzehnte durch die Gemeinden donnern. Denn die Frage ist nicht, wie viel Verkehr die Strecke verträgt, sondern wie viel Lärm die Anrainer noch ertragen. Ich stehe hier hinter den lärmgeplagten Kärntnerinnen und Kärntnern und dem Tourismus.“

Auch die FPÖ meldet sich zu Wort

Zur heutigen Berichterstattung, wonach die Güterbahntrasse im Kärntner Zentralraum definitiv nicht in das „Zielnetz 2040“ der Bundesregierung aufgenommen werde, erklärt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer, dass dies nach dem gestoppten Sicherheitsausbau der B317 die nächste Hiobsbotschaft für Kärnten ist. „Was kommt als nächstes? Noch höhere Steuern? Keine Änderung bei den höchsten Stromnetzkosten für Kärnten? Unser Bundesland wird infrastrukturell ausgehungert und die ÖVP-geführte Bundesregierung ignoriert die Bahnlärm-geplagte Bevölkerung“, kritisiert Angerer. „Kärnten braucht endlich den Lückenschluss der Koralmbahn durch eine eigene Güterbahntrasse. Die Benachteiligung Kärntens bei Infrastrukturprojekten muss ein Ende haben. Wir fordern SPÖ und ÖVP auf, die aktuellen Regierungsverhandlungen in Wien zu nützen und eine Güterbahntrasse auf Schiene zu bringen. Sie sitzen selbst am Verhandlungstisch, u.a. der Kärntner Philip Kucher. Die Bevölkerung und die Tourismusbetriebe im Zentralraum von Klagenfurt bis Villach leiden massiv unter dem Bahnverkehr. Dieser wird mit der Fertigstellung der Koralmbahn weiter zunehmen“, warnt Angerer.