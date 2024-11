Schwer verletzt: Autofahrer (19) stieß Radfahrer nieder

Veröffentlicht am 14. November 2024, 21:54 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Ein 19 -jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt bog am 14. November nachmittags, auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Völkermarkt nach links ab und stieß dabei einen 66-jährigen Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war, nieder. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.