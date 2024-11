Spitzenwerte: Kärntens größter Pumptrack auf Erfolgskurs

Egal ob Spaß, Sport oder Action. Am Lake.Bike Pumptrack in Drobollach kommt jeder auf seine Kosten.

Einheimische und Gäste jeder Alters- und Könnerstufe finden am Pumptrack die perfekte Gelegenheit, Spaß, Sport und Action miteinander zu vereinen. Der Spitzenwert an einzelnen Tagesfrequenzen liegt bei rund 600 Besuchern. „Selbstverständlich war es uns von Anfang an ein Anliegen, den Fahrradsport für jeden zugänglich zu machen und eine außergewöhnliche, einwandfrei gepflegte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen“, erzählt Michael Spanring- Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach und Initiator des Projekts.

Bike-Erlebnispark in Planung

„Mit knapp 5.400 Besuchern gleich in der ersten Saison zählt unsere kostenpflichtige Sportanlage durchaus zur am meisten genutzten Infrastruktur dieser Art in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Die Tatsache, dass wir weder Unfälle noch Beschwerden zu den moderaten Tarifen hatten, zeigt, dass die Strategie des Tourismusverbandes Villach aufgeht. Zusätzlich bestärken uns solche Erfolge in dem, was wir tun.“ In den Ausbau der Infrastruktur für Radfahrer will der Tourismusverband Villach in den nächsten Jahren weiter investieren: Geplant ist im kommenden Jahr ein Bike Erlebnispark in Heiligengestade am Ossiacher See.

©Region Villach Tourismus, Stefanie Happe Der Lake.Bike Pumptrack in Drobollach feiert bereits Besucherrekorde.

Mit dem Pumptrack in Drobollach am Faaker See ist es uns tatsächlich

gelungen, etwas nie Dagewesenes in unsere Urlaubsregion zu holen. – Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach

Frisches Trinkwasser, Schattenplatzerln und Co.

Kinder unter fünf Jahren nutzen den Pumptrack kostenfrei, für alle anderen Gäste gilt ein moderater Stundentarif. Die Mitarbeiter vor Ort betreuen und beraten die vielen Besucher und unterstützen auch jederzeit mit genügend Leihequipment für entspannte und sportliche Stunden, umgeben von der Kulisse des Faaker Sees, des Mittagskogels bis hin zum Naturpark Dobratsch. Besonders wichtig während der heißen Sommermonate: Es steht stets frisches Trinkwasser zur Verfügung, die Anlage wurde großzügig mit Bäumen bepflanzt, zudem sorgt ein Bilderrahmen mit Sprühnebel für Abkühlung und perfekte Fotomotive für die sozialen Medien.

©Tourismusverband Villach GmbH Für Kinder unter fünf Jahren ist der Zutritt zum Pumptrack gratis.

Gratis Servicestation für alle Radfahrer

Nicht zuletzt garantiert eine kostenlose Servicestation des ÖAMTC mit Werkzeugen für kleinere Reparaturen den Besuchern einen reibungslosen Fahrradspaß. Den 5380. Gast empfingen Gerhard Stroitz und Michael Spanring-Sternig persönlich am Pumptrack. „Wir freuen uns sehr über den Besuch der Ex-Skirennläuferin Carmen Thalmann und den Sportlern des Schulsportleistungsmodells Kärnten. Die Erfolge der ersten fünf Monate unseres Pumptracks finden so ihren krönenden Abschluss“, so Vorsitzender Gerhard Stroitz.