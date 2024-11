Wetter in Kärnten: So wird der Freitag

Auch am Freitag scheint die Sonne in Kärnten.

Veröffentlicht am 14. November 2024, 22:13 / ©5 Minuten

„Lokale Nebel und Hochnebelfelder in den Tälern werden meist am Vormittag von der Sonne aufgetrocknet. Aber auch im Klagenfurter Becken sind die Chancen ganz gut, dass sich Nebel oder flacher Hochnebel bis zum Nachmittag weitgehend auflöst, und dass sich in vielen Regionen bei wolkenlosem Himmel strahlender Sonnenschein durchsetzt“, sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Bis zu 9 Grad warm

Nach verbreitetem Morgenfrost erreichen die höchsten Temperaturen Werte zwischen 4 Grad im Bereich von Kaltluftseen und bis 9 Grad in sonnigen Hanglagen in den westlichen Landesteilen.