Einbrecher schlugen am helllichten Tag in Kärnten zu

Gleich zwei Einbrüche wurden am 14. November 2024 in Kärnten angezeigt. Der erste spielte sich in einem Wohnhaus im Bezirk Feldkirchen ab. „Bislang unbekannte Täter durchwühlten dort diverse Schränke“, heißt es seitens der Polizei. „Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar, weil die Hausbewohner derzeit ortsabwesend sind“, so die Beamten weiter. Allerdings entstand durch den Einbruch ein Sachschaden an einer Balkontüre und einem Fenster.

Zweiter Einbruch im Bezirk St. Veit an der Glan

Der zweite Fall trug sich in einem Wohnhaus im Bezirk St. Veit an der Glan zu. Auch dort durchsuchten bislang unbekannte Täter diverse Schränke im Haus. „Schmuck und mehrere Handtaschen wurden gestohlen“, schildern die Polizisten vor Ort. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.